Сайты АдГ для политических жалоб на учителей: призыв к стукачеству?

Могут ли учителя в Германии заниматься политической деятельностью? Да, конечно. Но вот вести в стенах школ агитацию за или против конкретных политических партий они права не имеют. Таково требование действующего в учебных заведениях и вообще в государственных учреждениях принципа политической нейтральности (Neutralitätsgebot).

От "нейтральных школ" до "натравливающих учителей"

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ, по-немецки AfD), которую называют и правой, и правопопулистской, и праворадикальной, считает, что в немецких школах этот принцип нарушается, и жалуется на постоянные нападки в свой адрес. Поэтому фракция этой партии в парламенте Гамбурга, имеющего статус федеральной земли, решила создать особый интернет-портал. Здесь школьники города могут - подписываясь или анонимно - сообщать об учителях, которые нарушают принцип нейтральности и плохо отзываются об АдГ. Сайт "Нейтральные школы Гамбурга" действует с 18 сентября.

Демонстрация сторонников АдГ в Гамбурге. Лозунг на плакате: "Для иммиграции нужны жесткие правила"

Инициативу намерены подхватить отделения АдГ в Баварии, Берлине, Бранденбурге, Саксонии (в Германии образование находится в компетенции земель, а не федерального правительства). Первым по следам гамбургских однопартийцев пошел депутат земельного парламента Баден-Вюртемберга Штефан Реппле (Stefan Räpple): 11 октября он включил сразу два сайта, где, соответственно, школьники и студенты могут "пожаловаться на политически активных учителей и профессоров", говорится в его сообщении для прессы.

"До чего же мы дойдем, если учителя ставят ученикам плохие отметки только за то, что они положительно высказываются об АдГ?", - негодует депутат, не приводя, однако, никаких фактов, подтверждающих, что такое, действительно, происходит. Свой сайт для школьников Штефан Реппле назвал "Мой учитель натравливает" (Mein Lehrer hetzt).

"Доносительство, напоминающее штази и гестапо"

Идея создать для учащейся молодежи "порталы политических жалоб" вызывала в Германии жесткую критику. "К организованному доносительству прибегают диктатуры. Если партия использует такое средство для того, чтобы разоблачать неугодных учителей и ставить их к позорному столбу, то это многое говорит о ее собственном представлении о демократии", - заявила газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр юстиции ФРГ, социал-демократ Катарина Барлей (Katarina Barley).

Урок в одной из школ в земле Баден-Вюртемберг

Христианский демократ, министр культуры и образования Баден-Вюртемберга Сузанне Айзенман (Susanne Eisenmann) подчеркнула, что считает "абсолютно неуместным и в высшей степени вредным для демократии" подобное обращение "к инструментарию авторитарных систем".

Лидер партии "зеленых" в восточногерманской земле Бранденбург Клеменс Росток (Clemens Rostock) охарактеризовал идею АдГ словами "доносительство, напоминающее штази и гестапо", т.е. тайную полицию в бывшей ГДР и в нацистской Германии.

Оружие против "лево-зеленой идеологии многообразия"

На столь дружный отпор создатель первого портала для политических жалоб на учителей, лидер фракции АдГ в парламенте Гамбурга Александер Вольф (Alexander Wolf) ответил на своем сайте заявлением под заголовком: "Истерические реакции пойманных за руку учителей". По его мнению, в немецких школах все больше царит "репрессивный климат", в котором "инакомыслящих" школьников запугивают, угрожая им плохими отметками и даже моббингом.

Демонстрация за межнациональную толерантность и многообразие под девизом "Школы Нойвида пестрые"

"Критические высказывания на такие темы, как иммиграционная политика, Ангела Мекрель, ислам, политика в области климата, ЕС или гендерные вопросы, зачастую не допускаются, - утверждает Александер Вольф, фактически перечисляя основные пункты политической повестки АдГ. - Молодых людей натаскивают на то, чтобы некритично одобрять политику, которая в высшей степени угрожает их будущему".

По сути дела, он жалуется на то, что программные установки "Альтернативы для Германии" не пользуются широкой поддержкой в школах, винит в этом педагогов и прямо говорит о том, что сайт жалоб должен стать оружием против них: "Онлайн-портал "Нейтральные школы Гамбурга" является противовесом тем учителям, которые выступают в роли политических активистов и вдалбливают в головы доверенных им молодых людей без малейшей педагогической сдержанности свою лево-зеленую идеологию многообразия".

Профсоюз учителей: "Мы не позволим себя запугать!"

Примером того, как именно собирается действовать АдГ, может служить история Уве Бёкена (Uwe Böken). В Гайленкирхене под Ахеном он руководит школой, носящей имя Аниты Лихтенштайн (Anita Lichtenstein) - еврейской девочки, родившейся в этом городе и в девятилетнем возрасте погибшей в нацистском концлагере в 1942 году. Нынешней весной директор пригласил в школу одну из выживших узниц Освенцима и после этого мероприятия в радиоинтервью сказал, не называя никакой партии, что ныне в бундестаге опять заседают правоэкстремистские депутаты.

Лидер профсоюза учителей VBE Удо Бекман

После этого ахенский депутат бундестага от АдГ подал на него жалобу в органы надзора за школьным образованием и, не дожидаясь официального расследования, самовольно объявил в социальных сетях как об установленном факте, что школьный директор Уве Бёкен нарушает принцип нейтральности.

Так что если Александер Вольф считает, что в немецких школах запугивают учеников, критикующих, к примеру, прием в Германии беженцев, то немецкие преподаватели, наоборот, расценили создаваемые АдГ порталы как попытку вселить страх в учителей. "Мы не позволим себя запугать!" - гласит заголовок заявления, опубликованного профсоюзом VBE, представляющим интересы примерно 160 тысяч немецких педагогов.

Школы ФРГ привыкли "спорить о спорных политических вопросах"

Его председатель Удо Бекман (Udo Beckmann) указывает, что АдГ, прибегая к "методам прошлых десятилетий" (недвусмысленный намек на ГДР и нацистскую Германию), пытается добиться благосклонного освещения своей деятельности на школьных уроках. Однако доносительству, подчеркивает лидер учительского профсоюза, "нет места в демократической школе!".

Столь отрицательная реакция очень удивила, по его собственному признанию, баден-вюртембергского депутата от АдГ Штефана Реппле, ведь из двух крупных немецких профсоюзов учителей VBE считается скорее консервативным. "От левого профсоюза учителей GEW никто ничего иного и не ожидал", а вот "разумным организациям следовало бы дистанцироваться от учителей, занимающихся политической индоктринацией", посетовал создатель сайта "Мой учитель натравливает".

Но, в отличие от него и его коллег по АдГ, профсоюз педагогов VBE вовсе не считает, что в немецких школах ученикам навязывают односторонний взгляд на мир. "Какой образ педагогического состава нам тут преподносят?", - возмущается председатель Удо Бекман. По его словам, принцип нейтральности вовсе не означает, что "ничего нельзя говорить". Ведь одна из задач учителей - "воспитывать в учениках способность критически мыслить" и "спорить на спорные политические темы".

До сих пор такая установка немецких школ и их учителей вполне устраивала все парламентские партии, в том числе и консервативные ХДС и ХСС. Конечно, они боролись и продолжают бороться за влияние на школьную политику, но происходит это главным образом во время предвыборных баталий, когда решается, в частности, вопрос о том, кто станет министром образования земли. АдГ - первая партия, которая пошла в этом вопросе совершенно иным путем.

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