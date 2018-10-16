 Сайты АдГ для политических жалоб на учителей: призыв к стукачеству? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 16.10.2018

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Германия

Сайты АдГ для политических жалоб на учителей: призыв к стукачеству?

Правопопулисткая партия "Альтернатива для Германии" призывает школьников сообщать о немецких учителях, нарушающих принцип политической нейтральности и критикующих ее деятельность.

Сайт АдГ Нейтральные школы Гамбурга

Скриншот сайта АдГ "Нейтральные школы Гамбурга"

Могут ли учителя в Германии заниматься политической деятельностью? Да, конечно. Но вот вести в стенах школ агитацию за или против конкретных политических партий они права не имеют. Таково требование действующего в учебных заведениях и вообще в государственных учреждениях принципа политической нейтральности (Neutralitätsgebot).

От "нейтральных школ" до "натравливающих учителей"

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ, по-немецки AfD), которую называют и правой, и правопопулистской, и праворадикальной, считает, что в немецких школах этот принцип нарушается, и жалуется на постоянные нападки в свой адрес. Поэтому фракция этой партии в парламенте Гамбурга, имеющего статус федеральной земли, решила создать особый интернет-портал. Здесь школьники города могут - подписываясь или анонимно - сообщать об учителях, которые нарушают принцип нейтральности и плохо отзываются об АдГ. Сайт "Нейтральные школы Гамбурга" действует с 18 сентября.

Демонстрация сторонников АдГ в Гамбурге.

Демонстрация сторонников АдГ в Гамбурге. Лозунг на плакате: "Для иммиграции нужны жесткие правила"

Инициативу намерены подхватить отделения АдГ в Баварии, Берлине, Бранденбурге, Саксонии (в Германии образование находится в компетенции земель, а не федерального правительства). Первым по следам гамбургских однопартийцев пошел депутат земельного парламента Баден-Вюртемберга Штефан Реппле (Stefan Räpple): 11 октября он включил сразу два сайта, где, соответственно, школьники и студенты могут "пожаловаться на политически активных учителей и профессоров", говорится в его сообщении для прессы.

"До чего же мы дойдем, если учителя ставят ученикам плохие отметки только за то, что они положительно высказываются об АдГ?", - негодует депутат, не приводя, однако, никаких фактов, подтверждающих, что такое, действительно, происходит. Свой сайт для школьников Штефан Реппле назвал "Мой учитель натравливает" (Mein Lehrer hetzt).

"Доносительство, напоминающее штази и гестапо"

Идея создать для учащейся молодежи "порталы политических жалоб" вызывала в Германии жесткую критику. "К организованному доносительству прибегают диктатуры. Если партия использует такое средство для того, чтобы разоблачать неугодных учителей и ставить их к позорному столбу, то это многое говорит о ее собственном представлении о демократии", - заявила газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр юстиции ФРГ, социал-демократ Катарина Барлей (Katarina Barley).

Урок в одной из школ в земле Баден-Вюртемберг

Урок в одной из школ в земле Баден-Вюртемберг

Христианский демократ, министр культуры и образования Баден-Вюртемберга Сузанне Айзенман (Susanne Eisenmann) подчеркнула, что считает "абсолютно неуместным и в высшей степени вредным для демократии" подобное обращение "к инструментарию авторитарных систем".

Лидер партии "зеленых" в восточногерманской земле Бранденбург Клеменс Росток (Clemens Rostock) охарактеризовал идею АдГ словами "доносительство, напоминающее штази и гестапо", т.е. тайную полицию в бывшей ГДР и в нацистской Германии.

Оружие против "лево-зеленой идеологии многообразия"

На столь дружный отпор создатель первого портала для политических жалоб на учителей, лидер фракции АдГ в парламенте Гамбурга Александер Вольф (Alexander Wolf) ответил на своем сайте заявлением под заголовком: "Истерические реакции пойманных за руку учителей". По его мнению, в немецких школах все больше царит "репрессивный климат", в котором "инакомыслящих" школьников запугивают, угрожая им плохими отметками и даже моббингом.

Демонстрация Школы Нойвида пестрые

Демонстрация за межнациональную толерантность и многообразие под девизом "Школы Нойвида пестрые"

"Критические высказывания на такие темы, как иммиграционная политика, Ангела Мекрель, ислам, политика в области климата, ЕС или гендерные вопросы, зачастую не допускаются, - утверждает Александер Вольф, фактически перечисляя основные пункты политической повестки АдГ. - Молодых людей натаскивают на то, чтобы некритично одобрять политику, которая в высшей степени угрожает их будущему".

По сути дела, он жалуется на то, что программные установки "Альтернативы для Германии" не пользуются широкой поддержкой в школах, винит в этом педагогов и прямо говорит о том, что сайт жалоб должен стать оружием против них: "Онлайн-портал "Нейтральные школы Гамбурга" является противовесом тем учителям, которые выступают в роли политических активистов и вдалбливают в головы доверенных им молодых людей без малейшей педагогической сдержанности свою лево-зеленую идеологию многообразия".

Профсоюз учителей: "Мы не позволим себя запугать!"

Примером того, как именно собирается действовать АдГ, может служить история Уве Бёкена (Uwe Böken). В Гайленкирхене под Ахеном он руководит школой, носящей имя Аниты Лихтенштайн (Anita Lichtenstein) - еврейской девочки, родившейся в этом городе и в девятилетнем возрасте погибшей в нацистском концлагере в 1942 году. Нынешней весной директор пригласил в школу одну из выживших узниц Освенцима и после этого мероприятия в радиоинтервью сказал, не называя никакой партии, что ныне в бундестаге опять заседают правоэкстремистские депутаты.

Лидер профсоюза учителей VBE Удо Бекман

Лидер профсоюза учителей VBE Удо Бекман

После этого ахенский депутат бундестага от АдГ подал на него жалобу в органы надзора за школьным образованием и, не дожидаясь официального расследования, самовольно объявил в социальных сетях как об установленном факте, что школьный директор Уве Бёкен нарушает принцип нейтральности.

Так что если Александер Вольф считает, что в немецких школах запугивают учеников, критикующих, к примеру, прием в Германии беженцев, то немецкие преподаватели, наоборот, расценили создаваемые АдГ порталы как попытку вселить страх в учителей. "Мы не позволим себя запугать!" - гласит заголовок заявления, опубликованного профсоюзом VBE, представляющим интересы примерно 160 тысяч немецких педагогов.

Школы ФРГ привыкли "спорить о спорных политических вопросах"

Его председатель Удо Бекман (Udo Beckmann) указывает, что АдГ, прибегая к "методам прошлых десятилетий" (недвусмысленный намек на ГДР и нацистскую Германию), пытается добиться благосклонного освещения своей деятельности на школьных уроках. Однако доносительству, подчеркивает лидер учительского профсоюза, "нет места в демократической школе!".

Контекст

В Германии возмущены тем, как сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд умаляет преступления нацистов, и требуют привлечь его к уголовной ответственности. (05.06.2018)

В ФРГ новый скандал вокруг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Один из ее политиков высказался против общеевропейского проекта "Камни преткновения". (20.02.2018)

Руководители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" периодически делают провокационные высказывания, касающиеся России. Но не на все из них там реагируют. (21.09.2017)

Столь отрицательная реакция очень удивила, по его собственному признанию, баден-вюртембергского депутата от АдГ Штефана Реппле, ведь из двух крупных немецких профсоюзов учителей VBE считается скорее консервативным. "От левого профсоюза учителей GEW никто ничего иного и не ожидал", а вот "разумным организациям следовало бы дистанцироваться от учителей, занимающихся политической индоктринацией", посетовал создатель сайта "Мой учитель натравливает".

Но, в отличие от него и его коллег по АдГ, профсоюз педагогов VBE вовсе не считает, что в немецких школах ученикам навязывают односторонний взгляд на мир. "Какой образ педагогического состава нам тут преподносят?", - возмущается председатель Удо Бекман. По его словам, принцип нейтральности вовсе не означает, что "ничего нельзя говорить". Ведь одна из задач учителей - "воспитывать в учениках способность критически мыслить" и "спорить на спорные политические темы".

До сих пор такая установка немецких школ и их учителей вполне устраивала все парламентские партии, в том числе и консервативные ХДС и ХСС. Конечно, они боролись и продолжают бороться за влияние на школьную политику, но происходит это главным образом во время предвыборных баталий, когда решается, в частности, вопрос о том, кто станет министром образования земли. АдГ - первая партия, которая пошла в этом вопросе совершенно иным путем.     

Смотрите также:

  • Школьный кулек

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    В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

  • Школьные ранцы

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    Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

  • Ланч-бокс с завтраком

    Первый день в немецкой школе

    Ланч-бокс с завтраком

    Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

  • Первый урок

    Первый день в немецкой школе

    Первый урок

    Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

  • Учителя танцуют на празднике для первоклассников

    Первый день в немецкой школе

    Наставники

    Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).

  • Фотография на память

    Первый день в немецкой школе

    На память

    Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен.

    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


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Что едят немецкие первоклашки на завтрак? Какой ранец лучше выбрать? И для чего нужен "школьный кулек"?  

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