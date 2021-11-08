Саакашвили госпитализировали в тбилисскую тюремную больницу

Пенитенциарная служба Грузии сообщила в понедельник, 8 ноября, что бывшего президента республики Михаила Саакашвили перевезли на госпитализацию в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. В заявлении указывается, что политик переведен "в лечебное учреждение для обвиняемых и осужденных №18 с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз".

"Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", - цитирует документ портал "Грузия Online".

Местонахождение Саакашвили оставалось неизвестным более часа, после того как его мать Гиули Аласания заявила на пресс-конференции, что ее сына забрали из тюрьмы на вертолете. "На наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем и ответа нет ", - рассказала она журналистам.

Накануне личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что его пациент, продолжающий голодовку в тюрьме, отказался от приема минералов и лекарств. По словам медика, некоторые показатели Саакашвили ухудшаются с каждым часом и его состояние в любой момент может стать критическим.

Консилиум рекомендовал госпитализировать Саакашвили

Ранее консилиум врачей, сформированный при грузинском Минздраве, рекомендовал перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа. Адвокаты политика поддержали эту позицию. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария в конце октября указала, что тюремная больница, в которую могут доставить Саакашвили, не сможет обеспечить его безопасность и адекватное лечение.

Экс-президент Грузии вернулся из Украины в преддверии местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В последующие недели в Тбилиси и других городах прошли несколько акций протеста. 6 ноября многотысячный митинг сторонников Саакашвили состоялся в грузинском городе Рустави, возле тюрьмы, где его содержали. На 8 ноября сторонники экс-президента заявили еще один митинг в Тбилиси.

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