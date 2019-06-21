 Ряд авиакомпаний прекращает полеты над Ормузским проливом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2019

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Мир

Ряд авиакомпаний прекращает полеты над Ормузским проливом

Причиной отказа ряда международных авиакомпаний совершать перелеты над Ормузским проливом и Персидским заливом стал инцидент со сбитым Ираном дроном США.

Пассажирский лайнер немецкой авикомпании Lufthasa

Пассажирский лайнер немецкой авикомпании Lufthasa

Сразу несколько международных авиакомпаний, в том числе немецкая Lufthansa, нидерландская KLM и British Airways, сообщили в пятницу, 21 июня, что их лайнеры в ближайшее время не будут летать над Ормузским проливом и Персидским заливом из-за инцидента со сбитым американским дроном, указывает информагентство AP.

Как сказано на сайте нидерландского авиаперевозчика KLM, речь идет о "мере предосторожности", причина которой - "инцидент с дроном".

Контекст

И без того опасную ситуацию в регионе Персидского залива подогревает целый ряд других региональных конфликтов. DW знакомит с важнейшими игроками на региональной политической арене. (15.06.2019)

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

В свою очередь представитель авиакомпании Lufthansa, сообщил, что соответствующие изменения в маршрутах вступили в силу уже в четверг, 20 июня. При этом запрет не распространяется на всю территорию Ирана и авиакомпания продолжит совершать рейсы в столицу страны Тегеран, уточнил он.

Ранее о запрете полетов зарегистрированных в США самолетов над Персидским заливом и Оманским заливом объявило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), связав это решение с ростом политической напряженности в регионе.

Сбитый Ираном дрон США

В четверг элитные войска Ирана - Корпус стражей исламской революции - сообщили о том, что ими был сбит разведывательный дрон США, вторгшийся в воздушной пространство Ирана.

Американское командование подтвердило информацию о том, что беспилотник типа Navy MQ-4C Triton был сбит Ираном, однако указало, что произошло это над международными водами.

Данный инцидент способствовал дальнейшему росту напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

Рост напряженности между США и Ираном

В пятницу газета The New York Times сообщила, что, реагируя на информацию о сбитом дроне, вечером в четверг, 20 июня, президент США Дональд Трамп дал приказ американским ВВС совершить удар по целям в Иране, однако позже отозвал его. Целью удара должны были стать радары и ракетные батареи Ирана, сообщил изданию на условиях анонимности источник в Белом доме.

В свою очередь, Иран подтвердил свою готовность к обороне и объявил, что намерен подать жалобу в ООН на "агрессивное использование дронов" Соединенными Штатами. Хотя Тегеран не желает военного конфликта в Персидском заливе, он будет защищать свои границы от "иррациональных американских нападок", "не колеблясь ни секунды", заявили представители иранских властей.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Сообщение нидерландской авикомпании KLM о запрете полетов над Ормузским проливом

Сообщение нидерландской авикомпании KLM о запрете полетов над Ормузским проливом

Статья The New York Timesо том, что Трамп дал приказ нанести удар по целям в Иране, а затем отменил его

Статья The New York Timesо том, что Трамп дал приказ нанести удар по целям в Иране, а затем отменил его

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Статья DW о реакции Трампа на сбитый Ираном дрон  

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