 Рядом с Кремлем пытались похитить кабель правительственной связи | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2019

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Россия

Рядом с Кремлем пытались похитить кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля пытались украсть из технологического коллектора у Большого Москворецкого моста. О краже стало известно 25 марта.

Красная площадь и вид на Спасскую башню Кремля

Красная площадь и вид на Спасскую башню Кремля

Напротив Кремля у Большого Москворецкого моста в Москве злоумышленники пытались срезать и украсть из технологического коллектора кабель правительственной связи. В московской полиции неназванный источник во вторник, 26 марта, подтвердил изданию РБК сообщение о краже, которое поступило днем ранее. Тогда полиция получила сообщение, что на Васильевском спуске срезали кабель, а через несколько часов 34-летний москвич подал заявление о краже фрагмента правительственной кабельной линии.

Контекст

"Россия не преследует никакие государственные интересы", - говорит в интервью DW Маша Гессен. Ее новая книга отмечена сейчас премией "За вклад в европейское взаимопонимание". (20.03.2019)

Заказ на 20 пишущих машинок, призванных обезопасить Федеральную службу охраны России от электронного шпионажа, получили фирма Olympia Business Systems и ее смежник из Китая. (13.08.2013)

По данным источника, в месте, где пытались украсть кабель, не ведется видеонаблюдение. За работу правительственной связи отвечает Служба специальной связи и информации ФСО России.

Инцидент произошел во время капитального ремонта на Большом Москворецком мосту.

После публикации информации о краже замначальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов сообщил РБК, что "злоумышленники задержаны с поличным. Один из них, пытаясь скрыться с места происшествия, прыгнул в реку, хотел переплыть Москву-реку, но его достали из реки и, учитывая температуру воды, фактически спасли". 

На работе спецсвязи это происшествие никак не сказалось.

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