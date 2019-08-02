 Рэпер - протеже Трампа получил условный срок за драку в Стокгольме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Рэпер - протеже Трампа получил условный срок за драку в Стокгольме

Суд в Швеции обязал рэп-исполнителя из США ASAP Rocky выплатить компенсацию пострадавшему в драке. Ранее за участника потасовки вступились представители американской поп-культуры и лично Дональд Трамп.

Рэпер ASAP Rocky в Париже

Рэпер ASAP Rocky

Американский рэпер ASAP Rocky, обвиненный в Швеции в нанесении телесных повреждений, приговорен к условному сроку лишения свободы. Так постановил окружной суд Стокгольма в среду, 14 августа. Условные приговоры получили еще двое граждан США, задержанные вместе с 30-летним музыкантом.

Кроме того, суд обязал ASAP Rocky выплатить пострадавшему компенсацию в размере 12,5 тысяч шведских крон (в пересчете - 1170 евро). Обвинение требовало для подсудимых до 6 месяцев лишения свободы.

ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был задержан после драки, произошедшей 30 июня в Стокгольме. Он заявил, что его действия были самозащитой в ответ на нападки двух молодых людей на улице. Рэпер приехал в столицу Швеции, чтобы дать концерт в рамках тура по Европе.

Майерс и двое граждан США пробыли в следственном изоляторе до 2 августа, когда суд в Стокгольме распорядился освободить их до вынесения приговора. После освобождения они вернулись на родину.

Контекст

Не хотите стареть? Играйте на музыкальном инструменте. Исследователи из Германии и Швейцарии решили выяснить, как игра на пианино сохраняет молодость. (08.01.2018)

Пионеры электронной музыки из Германии получили "Грэмми". Kraftwerk давно стал классикой - а, значит, и породил множество мифов. (29.01.2018)

Дональд Трамп вступился за рэпера

Инцидент вызвал широкий резонанс в Соединенных Штатах. Так, президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, чтобы добиться освобождения рэпера. Трамп даже предложил лично внести за музыканта досудебный залог. При этом в Швеции, в отличие от США, подобная мера пресечения не предусмотрена.

С просьбой заступиться за музыканта в администрацию американского президента обратились звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст, а также другие представители поп- и рэп-культуры Соединенных Штатов.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Айзек Хейз

    Известные голоса

    Айзек Хейз

    Его называют предшественником рэпа и хип-хопа. Американский ритм-энд-блюз-музыкант, композитор, продюсер, аранжировщик и актер Айзек Ли Хейз написал музыку к фильму "Шафт", озвучил Шефа в анимационном сериале "Южный парк". Музыкант скончался в 2008 году.

  • Барри Уайт

    Известные голоса

    Барри Уайт

    Бессмертные композиции американского певца Барри Уайта стали настоящей классикой поп-музыки. И хотя исполнитель чарующих песен в жанре ритм-энд-блюз так и не овладел нотной грамотой, это не помешало ему стать одним из самых популярных музыкантов в мире. "Музыка подарила мне все", - написал он в своей биографии. Певец ушел из жизни в 2003 году.

  • Джонни Кэш

    Известные голоса

    Джонни Кэш

    Его считают настоящей "иконой" стиля кантри. Но Джонни Кэш еще и мастер контраста: свои страстные песни певец всегда исполнял проникновенным голосом. Наиболее популярные композиции - "I Walk the Line," "Folsom Prison Blues" и "Ring of Fire". А спустя 11 лет после смерти Джонни Кэша вышел его студийный альбом "Out Among the Stars", в который вошли композиции, написанные им еще в 1980-е годы.

  • Леонард Коэн

    Известные голоса

    Леонард Коэн

    Непередаваемый тембр глубокого голоса легендарного и загадочного писателя, поэта, певца и автора песен, канадца Леонарда Коэна, ушедшего из жизни в 2016 году, известен на весь мир. Самые популярные композиции Коэна "Hallelujah" и "Suzanne". Первую уже исполняли Боб Дилан, лидер U2 Боно, группа Bon Jovi…

  • Ли Хезлвуд

    Известные голоса

    Ли Хезлвуд

    Творчество уникального музыканта с "бархатным баритоном" Бартона Ли Хезлвуда любимым жанром - кантри - не ограничивалось. Реформатор современной музыки, как его называют знатоки, любил экспериментировать, занимался настоящей "звукоинженерией". Его песни вошли в репертуар мировых звезд - Демиса Руссоса, Робби Уильямса, Ника Кейва. В 2007 году певца не стало.

  • Вилле Вало

    Известные голоса

    Вилле Вало

    К новому поколению можно отнести Вилле Вало. Финский певец впечатляет не только своим необыкновенно сильным голосом. С ранних лет талантливый музыкант играет на пианино и гитаре, а также непревзойденно владеет игрой на барабанах. В 90-х годов он основал группу HIM.

  • Тилль Линдеман

    Известные голоса

    Тилль Линдеман

    Неподражаемый голос фронтмена культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann) приводит массы поклонников в неистовый восторг. Эксцентричный певец умеет удивлять и увлекать за собой публику снова и снова…

  • Ник Кейв

    Известные голоса

    Ник Кейв

    Австралийский рок-музыкант и лидер групп Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, Boys Next Door известен как поэт, писатель, композитор, сценарист. Многоликий "князь тьмы" признается, что "мрачность" в его творчестве появилась не случайно: еще в школьные годы сцены убийства в произведениях Достоевского и Набокова оставили у него неизгладимые впечатления…

  • Том Уэйтс

    Известные голоса

    Том Уэйтс

    Уроженец Калифорнии певец и актер Том Уэйтс - обладатель неповторимого тембра, мастер презентации. Его композиции - смесь жанров, которые он исполняет с "прокопченной хрипотцой". Певец с тягой к экспериментам сочетает в своем творчестве элементы аванградного джаза, блюза, фолка и индастриала.

  • Брэд Робертс

    Известные голоса

    Брэд Робертс

    Мировая слава пришла к фронтмену популярной в 90-е годы канадской фолк-рок-группы Crash Test Dummies Брэду Робертсу с хитом "Mmm Mmm Mmm Mmm", заставляющим вибрировать динамики на полную катушку. В 2000 году певец чудом пережил автокатастрофу. Он продолжает писать музыку и выпустил уже несколько новых альбомов. Среди них - "Oooh La La!".

    Автор: Инга Ваннер, Сертан Сандерсон


Смотреть видео 04:05

100 лет ударной установке

Контекст

Известные голоса

Леонард Коэн, Ник Кейв, Джонни Кэш - их бархатные голоса с неподражаемой хрипотцой навевают грусть, ностальгию о светлой, настоящей любви, заставляют задуматься о главном…  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз суда в Стокгольме

Аудио- и видеофайлы по теме

100 лет ударной установке  

Последний концерт IC3PEAK в России, или Как реагируют на давление и угрозы популярные музыканты?  

Швеция: чип под кожей вместо проездного билета  

Также по теме

USA ASAP Rocky

Рэпер ASAP Rocky отпущен на свободу до суда 02.08.2019

Музыкант ASAP Rocky, за которого вступился президент США Трамп, временно отпущен на свободу. Такое решение принял окружной суд Стокгольма.

Реклама

Самые читаемые

В Facebook признали прослушку разговоров пользователей  

Комментарий: Авария под Архангельском - медийный Чернобыль российской власти  

Навальный рассказал о планах оппозиции до и после выборов в Мосгордуму  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно