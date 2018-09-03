 Рыночная стоимость Amazon перешагнула отметку в 1 трлн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2018

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Мир

Рыночная стоимость Amazon перешагнула отметку в 1 трлн долларов

За минувшие пять лет стоимость акций Amazon увеличилась почти на 600 процентов. Только с начала года прирост составил 70 процентов.

Логистический центр компании Amazon в Бризеланге

Логистический центр компании Amazon в Бризеланге

Рыночная стоимость американской корпорации Amazon.com. Inc. во вторник, 4 сентября, впервые в истории превысила один триллион долларов. В отдельные моменты торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке курс ценных бумаг корпорации поднимался выше 2050 долларов за акцию.

Контекст

В ФРГ сотрудники интернет-ритейлера Amazon проводят забастовку, требуя повышения зарплат. Из-за этого многие немцы могут остаться без подарков к праздникам. Именно этим бастующие намерены усилить давление на компанию. (26.11.2013)

Почтовая служба США терпит убытки в миллиарды долларов из-за компании Amazon, заявил президент США Дональд Трамп. Также он обвинил The Washington Post в лоббизме. (31.03.2018)

В США этот символический порог ранее смогла преодолеть только одна компания - Apple. Этот рекорд был установлен в начале августа.

За минувшие пять лет курс акций Amazon вырос почти на 600 процентов. Только с начала 2018 года прирост составил 70 процентов.

Корпорацией владеет бизнесмен Джефф Безос, который в марте этого года был признан самым богатым человеком планеты.

Угрозы Трампа Amazon

В начале года президент США Дональд Трамп обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать. Американский лидер пригрозил принять против Amazon меры в рамках антимонопольного законодательства США. Приобретенная Безосом газета Washington Post наряду с другими ведущими СМИ США входит в черный список "врагов народа", составленный Трампом.

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    С небольшим отрывом от Alphabet следует концерн Microsoft, за год опустившийся в рейтинге на одну строчку. В 2015 году мировой лидер в производстве программного обеспечения для персональных компьютеров выпустил на рынок новую версию своего главного продукта - операционную систему Windows 10. Таким образом тройку мировых гигантов теперь составляют исключительно IT-компании новой эпохи.

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    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Facebook продолжает расти

    В первую десятку рейтинга Handelsblatt попала и компания Facebook. Число участников этой социальной сети в 2015 году достигло 1,4 млрд человек. В империю Facebook входят также приложение для обмена фотографиями и видео Instagram и мессенджер WhatsApp. Рыночная капитализация Facebook составила 270 млрд евро, чего оказалось достаточно для 7-го места в рейтинге.

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    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Bayer - самая дорогая компания Германии

    Первую из немецких компаний, вошедших в 2015 году в рейтинг Handelsblatt, можно найти на 66-м месте. Это химическая и фармацевтическая компания Bayer с рыночной капитализацией 96 млрд евро. Всего в рейтинг этого года попали только шесть компаний из Германии.

  • логотип Volkswagen

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    "Провал года"

    Из немецких компаний в рейтинг также попали производитель программного обеспечения для предприятий SAP (73-е место), автомобилестроитель Daimler (81-е), концерны Siemens (88-е) и Deutsche Telekom (92-е), а также страховщик Allianz (95-е) . Напротив, концерн Volkswagen в этом году вылетел из первой сотни рейтинга, что стало последствием скандала с манипуляцией выхлопами дизельных двигателей.

  • монеты евро

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Компании из США уверенно доминируют

    Самой дорогостоящей не американской компанией является китайская Industial and Commercial Bank of China (ICBC), занимающая в рейтинге 11-ю строчку. Всего среди первой сотни компаний списка Handelsblatt больше половины (а точнее - 54) - из США. 26 компаний из стран Европы и 17 - азиатских компаний. Африканский континент не представлен в рейтинге вообще.

    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


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Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

В рейтинге 100 самых дорогих компаний мира, традиционно публикуемом в конце года изданием Handelsblatt, более половины компаний - американские. Немецких - 6, российских - ни одной. (30.12.2015)  

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