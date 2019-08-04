РФ обвиняет Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела

Москва, 27 июля: корреспондент DW Сергей Дик собирается сделать репортаж об акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы 8 сентября. Но в итоге полицией задержан сам Дик. Аккредитацию журналиста немецкой иновещательной компании при этом называют "филькиной грамотой". Дика сажают в автозак, после чего он и еще около 20 других задержанных оказываются в ОВД "Марьино". Примерно через полтора часа его выпускают на свободу.

Сергей Дик

Освещение протестов в Москве медикомпанией Deutsche Welle вызвало раздражение российского руководства - причем это касалось не только случая с Сергеем Диком. Ибо следующий шаг сделала уже официальный представитель МИД России Мария Захарова: в интервью телеканалу "Россия 1" она обвинила DW во вмешательстве в московские протесты. Она заявила, что Deutsche Welle опубликовала "призыв - "москвичи, выходите". "Безусловно, это содержащееся на государственные деньги в Германии средство массовой информации вовсю вовлечено в наши внутренние дела", - отметила Захарова.

Опровержение со стороны DW

Со своей стороны, Deutsche Welle решительно опровергла это обвинение. Ни в одной опубликованной статье или репортаже медиакомпания не призывала кого-либо принимать участие в протестах в России. "Мы воспринимаем это утверждение госпожи Захаровой в прямой связи с задержанием нашего корреспондента Сергея Дика", - заявил пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt).

Медиакомпания выразила протест против задержания своего корреспондента. Препятствование работе аккредитованного журналиста неприемлемо, говорилось в письме DW от 28 июля в адрес российского МИД: "настоящим выражаем свой официальный протест и ожидаем объяснений".

Мария Захарова

Ответ из Москвы поступил 5 августа и был выдержан в тоне официального представителя МИД: на страницах DW в социальных сетях, говорится в ответе МИД России, "были опубликованы недвусмысленные призывы к массовому участию в незаконном митинге". "В силу этого обстоятельства ваши сотрудники никак не могут рассматриваться как журналисты, но сами являются активными участниками противоправных действий", - отмечается в документе. "Напоминаем о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации, - пишет МИД, - особенно в части недопустимости его нарушения под прикрытием статуса иностранного корреспондента".

"Очевидное нарушение свободы прессы"

Действия российских властей и реакция МИД РФ являются, по мнению генерального директора DW Петера Лимбурга (Peter Limbourg), неприемлемыми: "если огульно причислять журналистов, которые сообщают о протестах, к участникам протестов, а потом еще этих журналистов и задерживать, то это не только очевидное нарушение свободы прессы, но и инструмент из арсенала полицейского государства".

Петер Лимбург

Немецкий Союз журналистов (Deutsche Journalisten-Verband, DJV) в Берлине потребовал прекращения насилия в отношении корреспондентов СМИ. "Российские органы правопорядка своими жесткими действиями нарушают не только общепризнанные права человека, но и российскую Конституцию", - отметил в воскресенье, 4 августа, глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall).

Между тем волна задержаний протестующих в Москве продолжилась и в выходные 3-4 августа. По данным правоохранительных органов, было задержано около 600 человек. По данным портала "ОВД-Инфо" , задержан 1001 человек.

Критика со стороны правительства ФРГ

Официальный Берлин также критикует действия полиции в Москве. "Правительство ФРГ осуждает задержания мирных демонстрантов в Москве и непропорциональное применение силы полицией", - заявила пресс-секретарь германского кабинета Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). Немецкое правительство призвало соответствующие учреждения и ведомства соблюдать принцип соразмерности применения силы и немедленно отпустить на свободу задержанных.

"Соблюдение принципов ОБСЕ и Совета Европы имеет большое значение для демократии, - отметила Деммер, - и российская сторона брала на себя обязательства соблюдать принципы свободы собраний и свободы слова. Поэтому призываем РФ уважать эти основополагающие принципы и следить за соразмерностью своих действий". В преддверии Единого дня голосования 8 сентября правительство ФРГ призывает российскую сторону к соблюдению международных стандартов.

Представитель МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr) сообщила, что российские власти приняли к сведению заявления немецкой стороны и уже отреагировали на них. По ее словам, немецкая дипмиссия донесла до российских представителей озабоченность Германии.

Франция в воскресенье также осудила "явно чрезмерное применение силы" полицией в Москве. Французское министерство иностранных дел заявило, что Париж подтверждает "свою приверженность свободе выражения мнений во всех ее проявлениях, включая мирные демонстрации и участие в свободных и прозрачных выборах".

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