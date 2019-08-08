 РФ, КНР и Иран впервые проводят совместные учения в Индийском океане | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2019

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Россия

РФ, КНР и Иран впервые проводят совместные учения в Индийском океане

Маневры ВМС России, Китая и Ирана "Пояс морской безопасности" продлятся четыре дня. По мнению наблюдателей, учения - реакция на планируемую миссию США в Персидском заливе.

Боевой корабль иранских ВМС

Боевой корабль иранских ВМС

Россия, Китай и Иран в пятницу, 27 декабря, начали совместные учения в северной части Индийского океана и в Оманском заливе. Первые совместные маневры военно-морских сил трех стран под названием "Пояс морской безопасности" продлятся четыре дня.

"Послание этих учений - мир, дружба и стабильная безопасность", - заявил заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Голямреза Тахани. По его словам, в ходе совместных действий будут решены тактически задачи. Маневры будут проводиться на площади в 17 тысяч квадратных километров: от иранского порта Чабахар до отдельных участков северной акватории Индийского океана.

В маневрах задействована боевая группа Балтийского флота

В Минобороны РФ отмечали, что в ходе учений будет, в частности, отработано освобождение судна, захваченного "пиратами". В маневрах задействована боевая группа Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", среднего морского танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий".

Реакция на миссию США

Как отмечают наблюдатели, учения - это реакция трех стран на запланированную США военно-морскую миссию для защиты судоходства в Персидском заливе.

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Центральное командование ВС США еще в июле заявило, что разрабатывает международную морскую операцию Sentinel ("Страж") для "обеспечения свободы навигации" в международных водах в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива.

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    Автор: Наталья Позднякова


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