РФ и Китай договорились развивать АПК в Сибири и на Дальнем Востоке

Россия и Китай договорились совместно развивать агропромышленный комплекс (АПК) в Сибири и на Дальнем Востоке.Комплексную программу взаимодействия в сфере АПК в приграничных регионах подписали в Пекине в среду, 7 ноября, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства и деревни КНР Хань Чанфу .

План включает меры улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры и уровня обеспечения оборудованием, развитие науки и техники, расширение объемов производства продуктов питания. Стороны договорились о совместном строительстве зерновых, животноводческих и рыбохозяйственных комплексов, а также, в частности, о расширении выращивания сои и риса. Среди прочего, планируется создание унифицированных питомников и аквакультурных хозяйств.

По словам Патрушева, агропромышленный комплекс является важным направлением российско-китайского экономического сотрудничества. Инвестиции КНР в российский АПК превышают 13 процентов общих вложений Китая в данную отрасль за пределами страны. Большую часть этих средств Пекин направляет на развитие российского Дальнего Востока, добавил министр.

Поставки мяса и молочной продукции

Одновременно в рамках межправительственных переговоров в Пекине стороны подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках мяса птицы и молочной продукции.

"В ходе визита в КНР достигнуты договоренности, в соответствии с которыми перед отечественными производителями открывается перспектива экспорта ряда наименований животноводческой продукции", - заявил Дмитрий Патрушев. Так, российские производители смогут расширить экспорт коровьего, козьего и овечьего молока и молочной продукции.

Сотрудничество в сферах нефте- и лесопереработки

Кроме того, Россия и Китай договорились о более тесном сотрудничестве в нефтяной сфере, а также в вопросах развития Дальнего Востока, в частности в области лесопереработки, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Также стороны согласовали меры поддержки малого бизнеса, совершенствования электронной торговли и системы расчетов.

"Конечно, мы продолжим работу по снятию барьеров в различных сферах и не только в двустороннем формате. Очевидно, что очень важным направлением является то, что мы сейчас называем сопряжением двух проектов - Евразийского экономического союза и проекта экономического пояса Шелкового пути", - указал далее Медведев.

В свою очередь китайский премьер отметил, что его страна заинтересована в расширении взаимодействия с Россией на Дальнем Востоке. КНР намерена наращивать инвестиционное сотрудничество с РФ в нефтегазовой сфере. "Волатильность на нефтяном рынке имеет устойчивый характер, это не идет на пользу всем странам. Мы готовы вместе с российскими коллегами наращивать наше сотрудничество", - заявил Ли Кэцян.

Кроме того, Пекин заинтересован в развитии инновационного сотрудничества с РФ, указал китайский премьер. В частности, он высказал идею создания совместного научно-инновационного фонда.

Способствовать глобальной торговле и обмену инвестициями

Стороны также договорились способствовать глобальной торговле и глобальному обмену инвестициями. Медведев и Кэцян сошлись во мнении, что правила международной торговли должны способствовать глобальному взаимодействию и не должны замыкаться в рамках отдельных стран и регионов.

По словам Медведева, на встрече обсуждалась недопустимость нарушений, совершаемых "отдельными странами путем введения необоснованных торговых барьеров, санкций или преференциальных режимов в тех случаях, когда это законом не разрешено". "Здесь наши подходы едины", - добавил российский премьер.

Ли Кэцян в свою очередь указал, что односторонний подход и протекционизм наносят ущерб Всемирной торговой организации (ВТО), а также ущемляют интересы КНР, РФ и других стран. "Экономическая глобализация является необратимой тенденцией", - подчеркнул он.

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