 Русская сказка на ЧМ-2018: от хорватов не ушли | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.07.2018

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Россия

Русская сказка на ЧМ-2018: от хорватов не ушли

Футбольная сказка сборной России на ЧМ завершилась в 1/4 финала против Хорватии. Команда под руководством Черчесова провела турнир по канонам русского фольклора. Взгляд Сергея Елкина.

Karikatur Sergey Elkin WM

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