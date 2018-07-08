Русская сказка на ЧМ-2018: от хорватов не ушли

Футбольная сказка сборной России на ЧМ завершилась в 1/4 финала против Хорватии. Команда под руководством Черчесова провела турнир по канонам русского фольклора. Взгляд Сергея Елкина.
Смотрите также:
После поражения сборной России от хорватов пресса Германии подводит итоги неожиданной "русской сказки на ЧМ". Игроки выжали из себя максимум, а страна переживает футбольный бум. (08.07.2018)
После победы над Данией в 1/8 финала ЧМ-2018 хорваты ликуют. Теперь их любимцев ждет матч с Россией. На волне патриотизма критика встречается в штыки. Забыты все футбольные скандалы дома. (06.07.2018)
После эйфории от чемпионата мира по футболу россиян ждет похмелье: государство увеличивает финансовую нагрузку на граждан. Речь идет не только об НДС и пенсионной реформе. (05.07.2018)