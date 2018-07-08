Русская сказка на ЧМ-2018: от хорватов не ушли

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"

СМИ похвалили и раскритиковали сборную РФ в матче с испанцами: российские игроки отдали на поле все, что могли, и проявили командный дух, но происходящее там мало напоминало футбол. (02.07.2018)