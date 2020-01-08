"Русская мафия" в ФРГ: как выходцы из СССР доминируют в преступном мире

Грузинский "вор в законе" Шедели З. ждал новогоднего подарка из Карлсруэ, но напрасно - в конце 2019 года Федеральный верховный суд Германии отклонил его апелляцию на приговор суда в Нижней Саксонии, согласно которому Шедели З. должен провести за решеткой три с половиной года за организацию преступного сообщества и мошенничество. Его сообщники - чеченец, армянин, казах, а также уроженцы Чехии и Турции - также приговорены к разным тюремным срокам.

Отказ в удовлетворении апелляции стал финалом рекордного судебного процесса в Люнебурге (Нижняя Саксония) по делу о так называемой "русской мафии". Суд продолжался без малого 196 дней, приговоры были вынесены в конце 2017 года. Процесс вошел в историю земельного суда в Люнебурге как самый длительный и самый дорогой - на одних только переводчиков было потрачено свыше 1,4 млн евро, а в зале заседаний между скамьей подсудимых и местами для публики было специально по этому случаю установлено пуленепробиваемое стекло.

Приговор немецкого суда с экскурсом в историю "воров в законе"

Приговор суда в Люнебурге в отношении Шедели З. и его сообщников, имеющийся в распоряжении русской редакции DW, занимает свыше 100 страниц, и это - в сокращенном виде. Местами текст читается как историко-криминологическое исследование советских и постсоветских преступных традиций, с подробными разъяснениями понятий "вор в законе", "блатной", "общак" и "смотрящий", а также правил, принятых в преступной среде на постсоветском пространстве.

Для пояснения методов работы русскоязычных криминальных группировок суд привлек трех экспертов - из Германии, Великобритании и США. Расходы на процесс в несколько раз превысили сумму ущерба, нанесенного преступной группировкой (порядка 450 тысяч евро).

Ганноверский друг Деда Хасана

Руководивший группировкой 58-летний Шедели З. - гражданин России грузинского происхождения. Он был знаком с другим известным "вором в законе" - Асланом Усояном (Дедом Хасаном), застреленным в Москве в январе 2013-го. Преступная группировка, действовавшая через подставную фирму в Ганновере, в течение по меньшей мере пяти лет заработала мошенническим путем почти полмиллиона евро - ее участники заказывали товары с оплатой в рассрочку, не оплачивали счета, а полученный товар тут же продавали. Их жертвами стали полтора десятка фирм - от продавцов айфонов до оптовых поставщиков овощей и фруктов.

Полицейская облава в Германии

Преступников отличала невиданная по европейским меркам наглость - мало кому в Германии придет в голову взять и позвонить швейцарскому оптовому поставщику овощей с просьбой прислать 12 грузовиков репчатого лука без всякой предоплаты. До этого, впрочем, злоумышленники оплатили первые два фургона, чтобы создать впечатление, что они серьезные предприниматели.

В результате швейцарец отправил в Германию лимонов, апельсинов и лука в общей сложности на 130 тысяч евро - но ни один из выставленных им счетов так и не был оплачен. Обманутый бизнесмен приехал в Ганновер и по указанному адресу нашел заброшенный офис. Убытки ему компенсировала страховая компания.

Бывший СССР как школа преступной жизни: связи и жестокость

"Выходцы из бывшего СССР обладают определенным набором качеств, которые помогают утвердиться в преступном мире", - отмечает пресс-секретарь берлинского отделения профсоюза полиции Германии Беньямин Ендро (Benjamin Jendro).

Пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Ендро

Речь идет, во-первых, о связях в самых разных сферах, которые могут быть полезны в нелегальной деятельности - от краж со взломом до отмывания нелегальных доходов и умения раздобыть огнестрельное оружие.

Второе полезное качество - опыт боевых действий, который может пригодиться в тот момент, когда начнутся конфликты с другими группировками за сферы влияния. "Здесь мы видим особенно много преступников из бывшего СССР, которых отличает особая жестокость", - продолжает Ендро.

Второе место после арабских кланов, но многое остается в тени

В годовом отчете Федерального ведомства по уголовным делам русскоязычным преступным группировкам отведено "почетное" второе место сразу за арабско-турецкими кланами. Однако Беньямин Ендро из профсоюза полиции обращает внимание на то, что речь идет о количестве возбужденных уголовных дел, то есть о преступлениях, которые стали известны полиции. "Профессионалы организованной преступности действуют так, чтобы не попадаться на глаза. Так что истинный размах преступлений гораздо больше", - констатирует он.

Конфискованное у чеченских преступных группировок в Берлине оружие

Сфера деятельности организованных преступных группировок прежде всего там, где можно быстро и с минимальными затратами заработать максимально много денег, указывает Ендро. Это нелегальная торговля оружием, "крышевание", торговля наркотиками, а также в последнее время преступления, связанные с антиквариатом. Арабские кланы тоже заняты во всех этих областях. Однако в сфере торговли наркотиками в последнее время все более активны группировки из бывшего СССР - именно из-за своей жестокости.

Это неизбежно ведет к конфликтам, добавляет Ендро: "Где высокая прибыль, там и высокая конкуренция". И хотя места в преступном мире хватает всем, "аппетит приходит во время еды". В результате дело доходит до открытых конфликтов, особенно в Берлине, причем выяснение отношений иногда сопровождается стрельбой. Одна из горячих точек - площадь возле станции метро "Котбусер Тор" в районе Кройцберг. За право контролировать уличную торговлюздесь конфликтуют арабские кланы и выходцы с Северного Кавказа.

Уроженцы СССР не выпячивают преступные доходы

"В отличие от членов арабских кланов, выходцы из бывшего СССР больше следуют неписаному этикету и по возможности стараются не попадаться на глаза правоохранительным органам. Поэтому в Берлине крайне редко можно увидеть уроженцев СССР, которые ездили бы по городу на роскошных машинах, официально живя при этом на пособие по безработице", - говорит Ендро.

В исследовании об организованной преступности, опубликованном в журнале для служебного пользования "Уголовная полиция", именно клановая преступность названа самой актуальной темой политики в сфере обеспечения безопасности в Германии. Этот феномен наблюдается прежде всего в Берлине, портовом Бремене и густонаселенной Рурской области.

Спустя несколько дней после новости об отклонении апелляции Шедели З. берлинская полиция опубликовала свежие данные о масштабах организованной преступности в столице Германии. По данным за 2018 год, в Берлине было возбуждено 59 уголовных дел, по которым проходили 462 подозреваемых, две трети из них - иностранцы. Одними из самых опасных в отчете были названы чеченские преступные группировки, занимающиеся продажей оружия и наркотиков, отмыванием денег и вымогательством.

Правой рукой грузинского "вора в законе" Шедели З. был тоже чеченец - бывший десантник и участник боевых действий на Кавказе на стороне сепаратистов. Его апелляция на приговор тоже была отклонена.

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