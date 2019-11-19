"Русская мафия" в Германии: полиция Берлина показала конфискованное у чеченцев оружие  

В ходе презентации итогов международного проекта по борьбе с организованной преступностью полиция Берлина в понедельник, 18 ноября, продемонстрировала журналистам автоматы, пистолеты и гранаты, конфискованные в ходе следственных действий у уроженцев Чечни. Русскоязычная организованная преступность была одной из ключевых тем проекта.

Выражение "Бедный, но сексапильный" с легкой руки бывшего правящего бургомистра немецкой столицы Клауса Воверайта (Klaus Wowereit) долгое время считалось неофициальным рекламным слоганом Берлина. Но когда эту фразу процитировала представительница городской прокуратуры, слова эти приобрели совсем иной смысл - правоохранительным органам столицы Германии не хватает денег на борьбу с организованной преступностью. И полмиллиона евро из бюджета ЕС пришлись как нельзя кстати. Они были потрачены на налаживание связей между следователями нескольких стран. Полицейские и прокуроры уверяют, что после окончания финансирования эти связи сохранятся.

Полицейский проект шести стран и четырех федеральных земель

Оружие, показанное журналистам в Берлине

Проект под названием Limes (в честь оборонительной стены Римской империи) был рассчитан на три года, его бюджет составил порядка 500 000 евро. Они были потрачены на укрепление горизонтальных связей между полицейскими разных стран: как говорят следователи, организованная преступность вовсю использует достижения глобализации, в том числе безвизовый режим и мобильную связь - и полиция не должна отставать.

В проекте участвовали шесть стран и четыре федеральные земли Германии, включая Берлин. Выступал и сотрудник следственной группы земельного ведомства по уголовным делам, которая специализируется на русскоязычной организованной преступности Томас Поцка (Thomas Potzka). По его словам, многие уголовные дела, начатые в рамках проекта, еще расследуются. Но из завершенных он особо выделяет дело в отношении группы подозреваемых чеченского происхождения. "В ходе следствия мы содействовали в расследовании подготовки убийств и сами инициировали дела в отношении заказчиков и довели дело до суда", - говорит следователь.

Спецотдел по русскоязычной оргпреступности

Берлин - единственный регион Германии, в земельном ведомстве по уголовным делам которого есть отдел, специализирующийся на русскоязычной организованной преступности.

"По разным историческим и географическим причинам Берлин стал центром преступников, которые родились в бывшем Советском Союзе, - говорит Томас Поцка.

Особо пристальное внимание полицейских привлекают уроженцы Чечни. Как говорит Томас Поцка, криминальные элементы чеченского происхождения пытаются укрепиться в преступном мире как бренд и заработать на этом.

"От этого страдает вся чеченская диаспора, - говорит полицейский. - Тем более что в СМИ все подается упрощенно. Многие ассоциируют с чеченцами терроризм и радикальный исламизм, но это лишь часть правды. И это, как правило, не касается ни диаспоры в целом, ни чеченской организованной преступности в частности. Но для СМИ это очень привлекательно, и с удовольствием цитируется".

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