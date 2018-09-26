Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига: след ГРУ в деле Скрипалей

Настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей, - Анатолий Чепига, он - полковник ГРУ, служил в Чечне, считают Bellingcat и The Insider. Сергей Елкин почему-то не удивлен.
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