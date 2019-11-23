 Руководство легкоатлетической федерации России ушло в отставку | Новости из Германии о России | DW | 03.02.2020

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Россия

Руководство легкоатлетической федерации России ушло в отставку

Полномочия президиума ВФЛА после отставки переданы рабочей группе Олимпийского комитета России. Министерство спорта РФ ранее приостановило госаккредитацию федерации из-за невыполнения обязанностей по борьбе с допингом.

Флаг России и олимпийская символика в Сочи

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник, 3 февраля, ушел в отставку. Его полномочия переданы рабочей группе Олимпийского комитета России. Президиум принял такое решение, действуя "в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики", подчеркивается в сообщении ВФЛА. Деятельность федерации  не привела к ее восстановлению федерации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), говорится в документе.

"Кризис в российской легкой атлетике длится уже 5 лет и всем очевидно, что он затянулся", - заявил министр спорта РФ Олег Матицын. Он особо выделил необходимость принять "дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом", а также сохранить для российских спортсменов "возможность выступать на международных соревнованиях".

Контекст

Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия в крупнейших международных турнирах на 4 года. Обозреватель DW Тобиас Эльмайер считает, что этого недостаточно. (09.12.2019)

Допустят ли российских легкоатлетов к участию в Олимпийских играх в Рио? Немецкий журналист Хайо Зеппельт, расследовавший проблему допинга в России, ответил на этот и другие вопросы в эксклюзивном интервью DW. (14.01.2016)

Российское министерство спорта 31 января приостановило до 1 марта 2020 года государственную аккредитацию ВФЛА. Ведомство объяснило свое решение защитой интересов российских спортсменов. Приостановка госаккредитации не несет дополнительные риски для легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, подчеркнули в Минспорта.

Решение WADA по России касается двух Олимпиад и футбольного ЧМ-2022

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года. Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.

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    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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