Рубль против доллара: вся правда о дедолларизации

За вытеснение валюты США из экономики РФ выступают все больше российских политиков. Однако в успехе курса на дедолларизацию сомневается карикатурист Сергей Елкин.
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