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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Роуминг".
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До конца года стоимость интерконнекта на территории союзного государства будет уменьшена до 1,5 цента в минуту. До сих пор роуминг для связи между двумя странами составлял 30 центов в минуту.
Еврокомиссия определилась, как собирается углублять отношения с шестью постсоветскими странами "Восточного партнерства". В Брюсселе обещают помощь в развитии экономики и цифровой трансформации.
Три региональных сотовых оператора в РФ нарушили закон, не отменив к 1 июня плату за внутрисетевой роуминг. В конце декабря был подписан закон об отмене платы за входящие звонки внутри страны.
Президент Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие плату за внутрироссийский роуминг. Закон вступит в силу 1 июня 2019 года.
Главы МИД стран "Восточного партнерства" и ЕС обсуждали на встрече в Люксембурге, как снизить плату за роуминг, построить 5000 километров дорог и направлено ли это против России.
Входящие звонки в поездках по РФ для абонентов крупнейших сотовых операторов страны в ближайшее время станут бесплатными. У "Билайна" - с 20 августа, у "Мегафона" - до конца сентября.
Представители ЕС и главы МИД стран "Восточного партнерства" на конференции в Минске обсудили приоритеты во внешней политике. В их числе - создание пояса стабильности и процветания.
Министр связи Николай Никифоров объявил, что роуминг отменят в течение первого полугодия 2018 года. Минкомсвязи планирует скорректировать нормативно-правовую базу.
Национальный роуминг в России отменяется, международный остается. Как россиянам не разориться на разговорах по телефону за рубежом и каковы перспективы развития сотовой связи в РФ - у DW.
Внесенный в Госдуму законопроект предполагает, что оплата соединений в пределах территории РФ осуществляется по единому тарифу оператора независимо от места нахождения абонентов.
Жители стран ЕС отныне не платят за роуминг, если пользуются телефоном или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза. Это, однако, не мешает телефонным компаниям пытаться по-иному компенсировать потери.
Любой уже существующий или новый контракт с оператором мобильной связи, включающий услуги роуминга, превратится в договор с "роумингом по внутренним ценам", пояснили в Еврокомиссии.
С 15 июня внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг. Для потребителей это означает меньше расходов.
Европарламент проголосовал за введение реформ по обеспечению бесплатного роуминга и равенства права доступа к интернету в ЕС. Новые правила в сфере европейских телекоммуникаций начнут действовать летом 2017 года.
Еврокомиссия отменила ограничение 90 днями в году бесплатного роуминга внутри Евросоюза. Нерешенным пока остается вопрос, как предотвратить злоупотребления в связи с отменой платы за роуминг.
С 30 апреля в ЕС вновь значительно снижаются тарифы на роуминг. С 2017 года плата за европейский роуминг отменяется полностью.
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