Россия и Беларусь снижают плату за звонки между странами в 20 раз

До конца года стоимость интерконнекта на территории союзного государства будет уменьшена до 1,5 цента в минуту. До сих пор роуминг для связи между двумя странами составлял 30 центов в минуту.