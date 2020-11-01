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Роуминг

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Роуминг".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ILLUSTRATION - Ein Mann steht am 06.12.2017 in Hamburg vor einem Buerogebaeude und benutzt sein Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Россия и Беларусь снижают плату за звонки между странами в 20 раз 01.11.2020

До конца года стоимость интерконнекта на территории союзного государства будет уменьшена до 1,5 цента в минуту. До сих пор роуминг для связи между двумя странами составлял 30 центов в минуту.

Beschreibung: Litauen, Vilnius, Gipfel der Staaten der Ostpartnerschaft. Bei diesem Gipfel wurde beschlossen, dass Weißrussland mit EU über eine Lockerung der Visa-Abkommen verhandeln wird Foto: Elena Daneiko / DW

Еврокомиссия представила свое видение будущего "Восточного партнерства" 18.03.2020

Еврокомиссия определилась, как собирается углублять отношения с шестью постсоветскими странами "Восточного партнерства". В Брюсселе обещают помощь в развитии экономики и цифровой трансформации.
Hand hält Telefon Quelle: http://blog.wikimedia.org/2013/02/22/getting-wikipedia-to-the-people-who-need-it-most/ Copyright: Mumbai Guy on phone November 2011 -2-5 Closeup.jpg by Victorgrigas, under CC-BY-SA 3.0 Unported, from Wikimedia Commons

В РФ отменена плата за внутрисетевой роуминг 01.06.2019

Три региональных сотовых оператора в РФ нарушили закон, не отменив к 1 июня плату за внутрисетевой роуминг. В конце декабря был подписан закон об отмене платы за входящие звонки внутри страны.
ARCHIV 2017 +++ OMSK, RUSSIA - MAY 24, 2017: A conscript talks on the phone in a train during a send-off ceremony at a railway station. Dmitry Feoktistov/TASS Foto: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa |

В России отменят роуминг с июня 2019 года 28.12.2018

Президент Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие плату за внутрироссийский роуминг. Закон вступит в силу 1 июня 2019 года.
07.02.2014 DW Wi Grenze Polen / Ukraine

Новые дороги и кредиты: что и кому дает "Восточное партнерство" 17.10.2018

Главы МИД стран "Восточного партнерства" и ЕС обсуждали на встрече в Люксембурге, как снизить плату за роуминг, построить 5000 километров дорог и направлено ли это против России.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 02.09.2016 in Hamburg mit einem Laptop auf dem Schoss auf der Treppe vor einem Buerogebaeude und telefoniert mit einem Headset (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

"Билайн", "Мегафон" и МТС отменят плату за входящие звонки в роуминге по России 07.08.2018

Входящие звонки в поездках по РФ для абонентов крупнейших сотовых операторов страны в ближайшее время станут бесплатными. У "Билайна" - с 20 августа, у "Мегафона" - до конца сентября.
EU-Kommissar Johannes Hahn und Weißrusslands Außenminister Wladimir Makey in Minsk 21.06.2018. Foto: DW/P. Bykovsky

Страны "Восточного партнерства" обсудили в Минске сотрудничество с ЕС 22.06.2018

Представители ЕС и главы МИД стран "Восточного партнерства" на конференции в Минске обсудили приоритеты во внешней политике. В их числе - создание пояса стабильности и процветания.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Frau mit Mobiltelefon steht am 11.07.2012 im griechischen Touristenort Sarti am Strand. Das EU-Parlament stimmt am 03.04.2014 über die Abschaffung der Roaming-Gebühren in Europa ab. Die Pläne sehen vor, die Gebühren für mobiles Telefonieren, Surfen und SMS-Schreiben im europäischen Ausland bis zum 15. Dezember 2015 abzuschaffen. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 года 28.12.2017

Министр связи Николай Никифоров объявил, что роуминг отменят в течение первого полугодия 2018 года. Минкомсвязи планирует скорректировать нормативно-правовую базу.
2013 ARCHIV - ILLUSTRATION - ILLUSTRATION - ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau hält am 04.08.2013 ein Mobiltelefon am Ostseestrand von Kolberg, Polen. Foto: Daniel Naupold/dpa (zu dpa: Verbraucherschützer: EU-Roaming-Entwurf geht nicht weit genug vom 06.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/D. Naupold

Как россиянам сэкономить на роуминге за границей 01.08.2017

Национальный роуминг в России отменяется, международный остается. Как россиянам не разориться на разговорах по телефону за рубежом и каковы перспективы развития сотовой связи в РФ - у DW.
An employee holds a mobile phone at the office of the Moscow Exchange, with its logo seen in the background, in this January 21, 2013 file photo. Russian stock indexes plunged to the lowest levels since 2009 on March 14, 2014, two days before a referendum in Crimea that is expected to provoke western sanctions against Russia. At 0745 GMT the MICEX stock index was down 4.6 percent at 1,191 points after falling more than 5 percent to reach its lowest point since October 2009, while the dollar-denominated RTS index had fallen 5.1 percent to 1,023 points, the lowest since August 2009. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS LOGO)

В Госдуму внесен законопроект об отмене внутрироссийского роуминга 28.06.2017

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает, что оплата соединений в пределах территории РФ осуществляется по единому тарифу оператора независимо от места нахождения абонентов.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau schreibt am 04.08.2013 mit einem Mobiltelefon eine SMS am Strand von Kolberg, Polen, an der Ostsee. Foto: Daniel Naupold/dpa (zu dpa: Mobilfunkpreise sinken weiter - Datentarife bringen Geld vom 26.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ЕС окончательно отменена плата за роуминг 15.06.2017

Жители стран ЕС отныне не платят за роуминг, если пользуются телефоном или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза. Это, однако, не мешает телефонным компаниям пытаться по-иному компенсировать потери.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Frau mit Mobiltelefon steht am 11.07.2012 im griechischen Touristenort Sarti am Strand. Das EU-Parlament stimmt am 03.04.2014 über die Abschaffung der Roaming-Gebühren in Europa ab. Die Pläne sehen vor, die Gebühren für mobiles Telefonieren, Surfen und SMS-Schreiben im europäischen Ausland bis zum 15. Dezember 2015 abzuschaffen. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Евросоюзе отменят плату за роуминг с 15 июня 25.04.2017

Любой уже существующий или новый контракт с оператором мобильной связи, включающий услуги роуминга, превратится в договор с "роумингом по внутренним ценам", пояснили в Еврокомиссии.

Что означает отмена платы за роуминг в ЕС 06.04.2017

С 15 июня внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг. Для потребителей это означает меньше расходов.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Frau mit Mobiltelefon steht am 11.07.2012 im griechischen Touristenort Sarti am Strand. Das EU-Parlament stimmt am 03.04.2014 über die Abschaffung der Roaming-Gebühren in Europa ab. Die Pläne sehen vor, die Gebühren für mobiles Telefonieren, Surfen und SMS-Schreiben im europäischen Ausland bis zum 15. Dezember 2015 abzuschaffen. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Европарламент упразднил плату за роуминг в ЕС с 15 июня 06.04.2017

Европарламент проголосовал за введение реформ по обеспечению бесплатного роуминга и равенства права доступа к интернету в ЕС. Новые правила в сфере европейских телекоммуникаций начнут действовать летом 2017 года.
2013 ARCHIV - ILLUSTRATION - ILLUSTRATION - Eine Frau telefoniert am 04.08.2013 mit einem Mobiltelefon am Strand von Kolberg, Polen, an der Ostsee. Foto: Daniel Naupold/dpa (Zu dpa: Verbraucherschützer: EU-Roaming-Entwurf geht nicht weit genug vom 06.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/D. Naupold

В ЕС намерены ввести полностью бесплатный роуминг 21.09.2016

Еврокомиссия отменила ограничение 90 днями в году бесплатного роуминга внутри Евросоюза. Нерешенным пока остается вопрос, как предотвратить злоупотребления в связи с отменой платы за роуминг.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Frau mit Mobiltelefon steht am 11.07.2012 im griechischen Touristenort Sarti am Strand. Das EU-Parlament stimmt am 03.04.2014 über die Abschaffung der Roaming-Gebühren in Europa ab. Die Pläne sehen vor, die Gebühren für mobiles Telefonieren, Surfen und SMS-Schreiben im europäischen Ausland bis zum 15. Dezember 2015 abzuschaffen. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ЕС вновь снижаются тарифы на роуминг 29.04.2016

С 30 апреля в ЕС вновь значительно снижаются тарифы на роуминг. С 2017 года плата за европейский роуминг отменяется полностью.
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