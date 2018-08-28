Россия проведет крупнейшие за 37 лет военные учения

Россия проведет самые масштабные военные учения с 1981 года. Запланированные на сентябрь маневры "Восток-2018" "в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", сообщил министр обороны Сергей Шойгу журналистам во вторник, 28 августа. По его словам, в учениях примут участие почти 300 тысяч военнослужащих и более тысячи летательных аппаратов.

Будут задействованы войска Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантные войска, а также силы Тихоокеанского и Северного флотов. В "максимально приближенных к боевым" условиях будут одновременно "находиться в движении" 36 тысяч единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП), заявил Шойгу.

Маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. Учения получили международный статус, на одном из их этапов будут задействованы подразделения Китая и Монголии.

В 1981 году отрабатывался ввод войск в Польшу

Учения "Запад-81" проходили в сентябре 1981 года в Беларуси, странах Балтии и в Украине, в них приняли участие десятки тысяч советских военнослужащих, напоминает агентство РБК. В ходе маневров, в частности, отрабатывался ввод войск на территорию Польши, которая в то время была охвачена массовыми протестами, организованными оппозиционным профсоюзом "Солидарность". Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

