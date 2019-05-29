 Россия призвала США пересмотреть позицию по ядерным испытаниям | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2020

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Мир

Россия призвала США пересмотреть позицию по ядерным испытаниям

Москва констатирует "серьезное ухудшение" ситуации по ДВЗЯИ и считает подход Вашингтона из договора "деструктивным".

МИД РФ

МИД РФ

Москва констатировала "серьезное ухудшение" ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает восемь стран, не ратифицировавших соглашение и, прежде всего, США "дать зелёный свет" превращению этого документа в полноценно действующий международно-правовой инструмент. Соответствующее заявление распространил во вторник, 30 июня, МИД РФ. Оно приурочено к двадцатилетию ратификации ДВЗЯИ Москвой.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают позицию Вашингтона "деструктивной". Кроме того, по оценкам РФ, Соединенные Штаты "готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний".

Спецпредставитель президента США: Вашингтон не говорил об отзыве подписи

Между тем спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли еще 24 июня подчеркивал, что США не говорили России о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ, а американские власти не видят причины возобновлять ядерные испытания.

"Мы сохраняем и будем сохранять способность проводить ЯИ, если у нас будут основания для этого<…>, однако я не вижу ни одной причины для проведения испытаний на данном этапе", - заявил американский дипломат по итогам двусторонних консультаций по стратегической стабильности в Вене.

В мае 2019 года глава разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли высказал мнение, что, в свою очередь, Россия тайно проводит ядерные испытания, нарушая тем самым договор об их запрете. Данное высказывание Эшли стало первым случаем обвинения Соединенными Штатами России в неисполнении своих обязательств по ДВЗЯИ, отмечало тогда издание The Wall Street Journal. По версии Эшли, Москва проводит испытания ядерного оружия малой мощности с целью обновить свой арсенал ядерных вооружений. В Организации ДВЗЯИ это утверждение Пентагона, однако, не подтвердили. 

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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