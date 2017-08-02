Россия прекращает поставку нефти в Украину

Правительство России запретило экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев в четверг, 18 апреля, выступая на заседании правительства в Горках. По его словам, этот запрет осуществляется в рамках контрсанкций, введенных в ответ на ограничительные меры Киева в отношении России.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. По его словам, Россия вынуждена защищать свои интересы и принять ответные меры.

"Я подписал постановление на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - заявил российский премьер.

Новые украинские санкции

Украинские власти в течение месяца дважды объявляли о новых ограничительных мерах в отношении России.

Президент Украины Петр Порошенко 20 марта подписал указ о расширении санкций в отношении российских граждан и компаний. В обновленный список входят 848 граждан и 294 компании из России. В числе подпавших под санкции - граждане и фирмы, которые участвовали "в процессе строительства транспортного перехода через Керченский пролив", причастные к "вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров" в конце 2018 года

10 апреля Киев расширил торговые ограничения в отношении России. Соответствующее постановление было принято на заседании украинского кабинета министров. Список запрещенных к ввозу в Украину из РФ товаров был дополнен банками для консервирования, стеклянными бутылками и емкостями для напитков и продуктов. Кроме того, теперь в Украину запрещено ввозить формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовые вагоны, электроаппаратуру для коммутации, которая применяется в железнодорожной автоматике.

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