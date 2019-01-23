Россия предостерегла США от военного вторжения в Венесуэлу

Россия и Китай предостерегли США от вмешательства в политический кризис в Венесуэле, где лидер оппозиции - председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Россия в четверг, 24 января, указала на недопустимость вооруженного вмешательства США в Венесуэле, предупредив, что это приведет к катастрофическим последствиям.

"Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство также обвинило США, выразивших поддержку Гуайдо, в нарушении международного права и попытке свергнуть "неугодное правительство". Из заявления следует, что Россия считает законным лидером Венесуэлы президента Николаса Мадуро.

Позиция Китая

Со своей стороны Китай призвал США не вмешиваться в нынешний политический кризис в Венесуэле и выступил против любого внешнего вмешательства в дела этого латиноамериканского государства. Представитель МИД КНР заявил, что все стороны конфликта в Венесуэле должны сохранять разум и уважение друг к другу и искать политическое решение путем мирного диалога в рамках конституции.

Ранее свою поддержку Николасу Мадуро выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он позвонил Мадуро по телефону, сообщил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Эрдогана Ибрахим Калин. По словам Калина, Эрдоган сказал: "Мой брат Мадуро! Держись, мы на твоей стороне".

Поддержку Николасу Мадуро выразили также Мексика, Куба и Боливия.

Сторонники Хуана Гуайдо

Однако большинство стран Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, встали на сторону Хуана Гуайдо. О своей поддержке Гуайдо заявили США, Канада и Евросоюз. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что "глас венесуэльского народа нельзя игнорировать", подчеркнув, что "Евросоюз решительно призывает к незамедлительному началу политического процесса, ведущего к свободным и заслуживающим доверия выборам на основе конституционного порядка".

Президент Франции Эмманюэль Макрон высоко оценил мужество сотен тысяч венесуэльцев, вышедших на улицы в борьбе за свободу. "После нелегитимного избрания Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа поддерживает восстановление демократии в Венесуэле", - заявил Макрон.

Президент США Дональд Трамп сразу же поддержал Хуана Гуайдо, объявив его законным временным президентом Венесуэлы. Его примеру последовала Канада. Австралия заявила, что рассматривает возможность признания Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

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