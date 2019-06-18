 Россия предложила США и НАТО мораторий на размещение РСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2019

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Мир

Россия предложила США и НАТО мораторий на размещение РСМД

Россия уже ввела мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Теперь Москва предложила Вашингтону и НАТО пойти на аналогичный шаг.

Ракета 9М729 на брифинге Минобороны и МИД РФ

Российская ракета 9М729 (фото из архива)

Незадолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва предложила Вашингтону и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в интервью агентству ТАСС в четверг, 1 августа.

Рябков отметил, что российская сторона в одностороннем порядке ввела подобный мораторий в феврале. Тогда президент Владимир Путин завил, что Россия "не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства".

При этом замглавы МИД РФ добавил, что Россия не позволит запугивать себя. "Давление, прессинг и сила - не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать", - подчеркнул Рябков.

На данный момент не США, ни Североатлантический альянс не ответили на предложение российской стороны.

Контекст

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Обвинив Россию в нарушении договора о РСМД, США все ближе к официальному выходу из него. Поводом Вашингтон называет создание Москвой крылатой ракеты 9М729. Что о ней известно? (05.12.2018)

Российская ракета 9М729

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве признают наличие ракеты, но утверждают, что она не нарушает договор.

2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля Путин подписал закон о выходе России из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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