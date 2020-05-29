 Россия потеряла монополию на полеты к МКС - что дальше? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия потеряла монополию на полеты к МКС - что дальше?

После девятилетнего перерыва США вернулись в пилотируемую космонавтику. Единственная отрасль, в которой сотрудничество Вашингтона и Москвы не было свернуто, стоит на пороге перемен.

Ракета Falcon 9 на старте в США, который был отменен из-за непогоды, 27 мая 2020 года

Ракета Falcon 9 на старте в США, который был отменен из-за непогоды, 27 мая 2020 года

Девять лет Россия в одиночку доставляла экипажи на Международную космическую станцию (МКС) и обратно. Но эпоха доминирования Москвы в этой сфере закончилась в субботу, 30 мая, когда в США к МКС стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon ("Дракон") и двумя астронавтами. Старт должен был состояться несколькими днями ранее, но был отложен из-за непогоды.

После завершения полетов шаттлов в июле 2011 года у американского космического агентства NASA не было им замены. Теперь она есть. Сам корабль - и в этом новизна - разработан и принадлежит не NASA, а частной компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Ожидается, что до конца 2021 года пилотируемые полеты на корабле Starliner начнет и корпорация Boeing. США не только возвращаются в элитный клуб стран, обладающих технологией доставки людей на орбиту, в который помимо РФ входит Китай. Получив два разных пилотируемых корабля, США могут вырваться вперед в неофициальной гонке. Россию ждет новая конкуренция.

Надежные запуски к МКС, растущие цены

Когда астронавты NASA вынужденно пересели на российские "Союзы", это не было чем-то необычным. Сотрудничество двух стран в пилотируемой космонавтике пережило подъем после распада СССР. Шаттлы летали на российскую орбитальную станцию "Мир", в составе их экипажей появились российские космонавты. С 2000 года астронавты NASA регулярно летают на "Союзах" с космодрома Байконур в Казахстане.

Американские астронавты рядом с кораблем Дракон, апрель 2020 года

Американские астронавты рядом с кораблем "Дракон", апрель 2020 года

Роль монополиста по доставке экипажей к МКС Россия впервые получила после катастрофы шаттла Columbia в 2003 году. США тогда на два года приостановили свои полеты. Через несколько лет Москве пришлось взять на себя функцию космического извозчика на более долгий срок. "Россия не могла отказать", - сказал в беседе с DW Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики. По его словам, эксплуатация МКС "без американцев невозможна, российский сегмент не приспособлен для автономного полета".

Итоги девяти лет в цифрах выглядят так: около 40 успешных пусков "Союзов" с астронавтами на борту - в среднем по четыре в год. Маринин говорит, что это - "предел" возможностей российской промышленности. Редкие случаи сбоев произошли в 2018 году. Один из них показал, что не все гармонично в отношениях NASA и "Роскосмоса". Летом того года на пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация - в обшивке обнаружилось отверстие. "Роскосмос" заподозрил американских астронавтов,  что те отвергли.

А той же осенью, в октябре 2018 года, произошел еще один редкий случай - авария ракеты-носителя на второй минуте после старта. Сработала система аварийного спасения, капсула с россиянином и американцем приземлилась на парашюте, никто не пострадал. В России инцидент восприняли как доказательство надежности морально устаревших, но отлаженных технологий. "Система доказала свою выносливость", - подтвердил DW бывший немецкий астронавт и чиновник Европейского космического агентства Томас Райтер (Thomas Reiter), который сам летал на "Союзах".

За каждое место в трехместном "Союзе" NASA платит госкорпорации "Роскосмос", причем цены, по данным из США, выросли в разы: с 21 миллиона долларов в начале нулевых до 70-80 миллионов в последние годы. Пока запланирован еще один старт американца на российском корабле - осенью 2020 года, за что NASA заплатит 90 миллионов.

Старт Союза с международным экипажем, апрель 2020 года

Старт "Союза" с международным экипажем, апрель 2020 года

МКС как остров сотрудничества России и США

Сотрудничество по программе МКС считается единственной сферой, которой почти не коснулось политическое охлаждение между Москвой и Вашингтоном, вызванное аннексией Крыма. Весной 2014 года в ответ на американские санкции Россия устами тогдашнего вице-премьера и нынешнего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина публично угрожала США отказать в доставке астронавтов. Но это в прошлом. Во время недавнего сеанса связи с экипажем станции в апреле президент РФ Владимир Путин хвалил "эффективное партнерство" России и США. "С американцами полный консенсус", - подтверждает Маринин, но уточняет, что это касается только полетов на МКС, но не коммерческого и военного использования космоса. На рынке коммерческих запусков конкуренция усиливается, компания Маска SpaceX сильно потеснила Россию на рынке запусков спутников. Обе страны форсируют развитие военных космических технологий.

В целом российская космонавтика давно во многом уступает американской за исключением пилотируемых полетов. Монополия на запуски к МКС давала возможность скрыть это, отметил в беседе с DW российский эксперт по космической отрасли Андрей Ионин. "Сейчас та последняя завеса, которая скрывала положение, отсутствие мотивации, технологическое отставание, упадет, - считает Ионин. - Руководство страны увидит, что король голый". Эксперт прогнозирует, что отставание России от США, и в первую очередь от компании SpaceX, будет нарастать. При этом эксперт надеется, что конкуренция заставит государство реформировать "Роскосмос", который он называет монополистом "без внутренних стимулов" к развитию. По его словам, возможности для этого есть.   

МКС, снимок 2013 года

МКС, снимок 2013 года

Кто займет место американцев в "Союзах" - европейцы или туристы?

После успешного полета Dragon США, скорее всего, будут сворачивать сотрудничество с Россией в пилотируемой космонавтике. Новые американские корабли в два раза более вместительные, они более современные и комфортные, чем модернизированные, но разработанные в 1960-е годы "Союзы", отмечает эксперт Игорь Маринин. Хотя, по его словам, российская техника на какое-то время сохранит одно преимущество - проверенную временем надежность. Можно предположить, что до конца срока эксплуатации МКС, то есть 2024 года - а если он будет продлен, то и дольше - американцы будут реже летать на российских кораблях. Это даст шанс другим странам, прежде всего европейским, чаще отправлять на орбиту астронавтов. Кроме того, Россия возвращается к прерванной практике космического туризма. Первый туристический полет после перерыва запланирован на 2021 год.

После того, как США снова станут сами отправлять экипажи к МКС, Игорь Маринин видит шанс использовать освободившиеся мощности для производства нового российского корабля "Орел", разработка которого задерживается, и который должен отправиться в первый полет в 2023 году.

Шаг назад в освоении космоса?

В целом эпоха тесного сотрудничества России и США в освоении космоса, похоже, подходит к концу. NASA собираются в одиночку осваивать Луну, Россия тоже готовится отправить туда космонавтов и планирует сама строить новую станцию, которая придет на смену МКС. Андрей Ионин считает, что есть риск потерять то, что он называет главным результатом проекта - "неоценимый опыт совместной работы". Возвращение к разделению космических программ на "национальные квартиры" Ионин критикует как "шаг назад" и попытку вернуться к космической гонке 60-х годов ХХ века.

Смотрите также:

  • Станция Мир в 1995 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Советский форпост

    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

  • Поврежденные солнечные батареи на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:10

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС

Аудио- и видеофайлы по теме

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Успех при повторном запуске ракеты Falcon 9 - прорыв в истории освоения космоса  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бенкеном и Хёрли вылетел к МКС  

МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова  

Россия теряет монополию на полеты к МКС - что дальше?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно