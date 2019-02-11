 Россия поставит газ в Венгрию в обход Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2019

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Европа

Россия поставит газ в Венгрию в обход Украины

Будапешт будет закупать часть российского природного газа через Австрию. Глава МИД Венгрии и председатель правления "Газпрома" достигли соответствующих договоренностей.

Газопровод Голубой поток

Венгрия в 2020 году будет получать российский газ, даже если Москва и Киев не заключат до конца текущего года соглашение о транзитных поставках топлива в ЕС. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам переговоров с председателем правления российской энергокорпорации "Газпром" Алексеем Миллером. Заявление министра привела в четверг, 21 марта, пресс-служба МИД Венгрии.

"Вопрос энергобезопасности имеет также геополитическую составляющую ввиду того, что срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце этого года, и новый контракт пока не подписан. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину", - считает Петер Сийярто.

"Мы должны подготовиться к этому, поскольку мы всегда должны принимать в расчет наихудший сценарий при планировании мер безопасности энергоснабжения страны", - добавил министр. Он пояснил, что Будапешт сможет закупать часть природного газа через Австрию. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии уточнил, что хранилища его страны в состоянии принять 6,3 млрд кубических метров газа.

Контекст

По словам главы "Нафтогаза" Коболева, "Газпром" уже рассылает соседним с Украиной странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину с 2020 года. В "Газпроме" пока не комментируют эту информацию. (21.03.2019)

Киев объявил, что подготовился на случай прекращения транзита российского газа в 2020 году. В России эта новость облетела многие СМИ. В Германии она не произвела впечатления на экспертов. (07.03.2019)

Стабильность поставок газа в ЕС не является истинной целью Владимира Путина и "Газпрома", утверждает Йенс Хофсгор. Для лоббирования проекта используются методы спецслужб. (19.02.2019)

Как следует из отчетности газотранспортных операторов, вторая нитка "Турецкого потока", вероятно, пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. (22.11.2018)

По словам министра, в долгосрочной перспективе Будапешт рассчитывает на мощности "Турецкого потока", который "Газпром" строит совместно с Болгарией и Сербией.

В российской корпорации в свою очередь напомнили, что с 1 января по 20 марта "Газпром", по предварительным данным, поставил в Венгрию 1,3 млрд кубических метров газа - на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Строительство завершат до конца 2019 года

Строительство "Турецкого потока", по которому планируется доставлять газ из Анапы на турецкое побережье, "Газпром" начал в мае 2017 года. Прокладка морского участка по дну Черного моря была завершена 19 ноября этого года, за ней последует строительство сухопутной части.

По первой нитке газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй - транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки газопровода, согласно расчетам, составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Ожидается, что проект будет реализован до конца 2019 года.

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    Автор: Андрей Гурков


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Пресс-служба "Газпрома"

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