 Россия конфликтует с Западом о расширении полномочий ОЗХО | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2018

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Россия

Россия конфликтует с Западом о расширении полномочий ОЗХО

На экстренной конференции Организации по запрещению химического оружия представители РФ выступили против британской инициативы наделить ОЗХО правом называть виновных в применении химоружия.

Логотип ОЗХО

Россия, Иран и Сирия выступили против предложения Великобритании расширить полномочия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), наделив ее правом прямо называть виновных в применении химоружия. Принятие предложенного Лондоном документа может повлечь слом всей международной системы безопасности, заявил во вторник, 26 июня, на чрезвычайной конференции ОЗХО в Гааге замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Коломанов, который возглавляет российскую делегацию на том мероприятии.

"ОЗХО - не инструмент по определению ответственности"

Государства, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), никогда не подписывались "над тем, чтобы организация использовалась в качестве инструмента по определению ответственности" за использование химоружия, сказал далее Коломанов. По его словам, инициатива Великобритании "представляет собой прямое вторжение в исключительные прерогативы СБ ООН и ведет к подрыву авторитета ОЗХО и целостности КЗХО".

В свою очередь глава британского МИДа Борис Джонсон признал невозможность консенсуса по поводу его инициативы и сообщил о проведении 27 июня голосования после дополнительных дискуссий. Джонсон призвал представителей стран ОЗХО голосовать против других предложений, которые, по его словам, подорвут возможности организации в расследовании случаев применения химического оружия.

Контекст

Предложение Лондона поддерживают еще 20 государств, в том числе Германия и США. "Эксперты ОЗХО должны наконец иметь и право собирать факты о том, кто стоит за использованием химического оружия", - заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

Для принятия резолюции необходима треть голосов

В постпредстве РФ при ОЗХО полагают, что в ходе голосования после обсуждения британской инициативы будет принята резолюция, расширяющая полномочия организации. Согласно правилам, для принятия резолюции достаточно голосов одной трети делегатов.

Экстренная конференция стран-участниц ОЗХО проходит 26-27 июня по инициативе Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши и Румынии. Россия ранее выразила "категорическое несогласие" с инициативой созыва специальной сессии. В настоящее время эксперты ОЗХО уполномочены определять факты применения химического оружия, но не вправе выяснять, кто именно его использовал.

Среди прочего ксперты ОЗХО ведут расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в начале апреля, в результате которой погибли десятки человек.

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