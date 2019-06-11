Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток?

Рост поставок российских нефти и газа в Китай говорят о России как о важном для Пекина партнере или как о сырьевом придатке? Для карикатуриста Сергея Елкина ответ очевиден.
Отношения России и Китая "переживают наилучший период своего развития", заявил китайский лидер Си Цзиньпин после встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Президент РФ отметил беспрецедентный уровень партнерства двух стран. (05.06.2019)
Торговая война между США и Китем вошла в острую фазу. Каким образом она может повлиять на российскую экономику и сможет ли та извлечь для себя пользу из конфликта Пекина и Вашингтона? (21.05.2019)