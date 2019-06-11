 Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.06.2019

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Россия

Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток?

Рост поставок российских нефти и газа в Китай говорят о России как о важном для Пекина партнере или как о сырьевом придатке? Для карикатуриста Сергея Елкина ответ очевиден.

Карикатура - Владимир Путин сидит с канистрой в руках в коляске мотоцикла, которым правит Си Цзиньпин.

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    Автор: Сергей Елкин


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