Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток?

Политика в картинках

Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.