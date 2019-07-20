 Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business 2020 | Новости из Германии о России | DW | 24.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business 2020

Динамика в рейтинге Всемирного банка достигнута, прежде всего, за счет процедурных моментов. В Минэкономразвития РФ считают, что основная задача на будущее - добиться стабильности.

Международный финансовый центр в Москве

Москва

Россия заняла 28-ю строчку в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка, включающем 190 стран. Это следует из результатов исследования, оценивающего уровень благоприятности предпринимательской деятельности и опубликованного в четверг, 24 октября.

В предыдущей версии списка (Doing Business 2019) РФ находилась на 31- позиции. Теперь она продвинулась вверх на три ступени, оказавшись в окружении Японии и Австрии.

Реформы в трех областях

Положительную динамику эксперты связывают с изменениями в трех областях: электрификации, защиты миноритарных инвесторов и уплаты налогов.

Так, добиться более эффективного подключения к электросетям удалось благодаря созданию специализированных отделов в коммунальных службах Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают авторы публикации.

Положение миноритарных акционеров улучшилось за счет большей корпоративной прозрачности в этих городах. Кроме того, было сокращено время рассмотрения налоговыми органами заявлений на возврат налога на добавленную стоимость, а также повышено качество системы автоматизации бухгалтерского учета 1С. 

За счет процедуры

Вместе с тем, как отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, динамика достигнута, прежде всего, за счет оптимизации процедурных моментов. "Теперь надо справиться со стабильностью", - подчеркнул он.

Еще один момент, на который обращают внимание специалисты, - продвижение России в списке замедлилось. В майских указах за 2012 год президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы Россия уже к 2018 году вошла в топ-20. Достичь этого, однако, не удалось. В апреле этого года в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что, согласно новому поручению главы государства, аналогичная задача должна быть реализована к 2024 году.

Лидирует Новая Зеландия, Германия - 22-я

Три лидирующие позиции в списке занимают Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. Германия в рейтинге - на 22-й строчке.

Контекст

Дмитрий Медведев рекомендует российским учителям идти в бизнес. А что предпочитает немецкая молодежь? DW представляет результаты нового исследования. (30.08.2016)

Автогиганты меняют приоритеты: привлекательность рынка заключается не в растущем спросе, а в дешевом производстве и возможности продажи изготовленных в РФ авто на внешних рынках. (24.08.2016)

Эксперты группы Всемирного банка обратили внимание на достижения ФРГ в области обеспечения исполнения контрактов. Добиться этого удалось, в частности, за счет электронной подачи первоначальных заявок и отказа от бумажного документооборота.

Наибольший прогресс - у Индии и Саудовской Аравии

В число государств, продемонстрировавших наибольший прогресс, вошли, в частности, Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия. В 2018-1919 годах в этих странах была проведена пятая часть всех реформ, зарегистрированных во всем мире.

Показатели в рейтинге актуальны на 1 мая 2019 года. Doing Business 2020 является 17-м выпуском ежегодной серии группы Всемирного банка, производящей оценку правовых норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а также норм, ограничивающих ее. Исследование опирается на количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран, от Афганистана до Зимбабве, по мере их изменения с течением времени.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 26:32

Бизнесмен Александр Лебедев о Путине и санкциях, коррупции и ФСБ, Навальном и Новой газете. #НаВолне

Контекст

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

На российском рынке работают многие фирмы из ФРГ. Несмотря на то, что первоначальная эйфория прошла, сотрудничество продолжается. О взлетах и падениях немецкого бизнеса в РФ - галерея DW. (26.06.2018)  

Ссылки в интернете

Doing Business 2020

Аудио- и видеофайлы по теме

Бизнесмен Александр Лебедев о Путине и санкциях, коррупции и ФСБ, Навальном и Новой газете. #НаВолне  

Берлинский стартап: как заработать миллион без начальника  

Бизнес должен сидеть. Денуклеаризация Ына. Как отличить фейковые новости – "Заповедник", выпуск 65,  

Также по теме

Standard and Poors reduces Spain rating

S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом 20.07.2019

Москва приветствовала решение агентства Standard & Poor's сохранить кредитный рейтинг РФ на нынешнем уровне. Повышение произошло в феврале после трех лет на "мусорном" уровне.

Реклама

Самые читаемые

Число депортируемых из Германии российских беженцев растет  

"Россия 1" сняла с эфира передачу Малахова о затоплении в Щетинкино  

Замдиректора РУСАДА: Манипуляторы подставили Колобкова и Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно