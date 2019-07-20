Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business 2020

Россия заняла 28-ю строчку в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка, включающем 190 стран. Это следует из результатов исследования, оценивающего уровень благоприятности предпринимательской деятельности и опубликованного в четверг, 24 октября.

В предыдущей версии списка (Doing Business 2019) РФ находилась на 31- позиции. Теперь она продвинулась вверх на три ступени, оказавшись в окружении Японии и Австрии.

Реформы в трех областях

Положительную динамику эксперты связывают с изменениями в трех областях: электрификации, защиты миноритарных инвесторов и уплаты налогов.

Так, добиться более эффективного подключения к электросетям удалось благодаря созданию специализированных отделов в коммунальных службах Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают авторы публикации.

Положение миноритарных акционеров улучшилось за счет большей корпоративной прозрачности в этих городах. Кроме того, было сокращено время рассмотрения налоговыми органами заявлений на возврат налога на добавленную стоимость, а также повышено качество системы автоматизации бухгалтерского учета 1С.

За счет процедуры

Вместе с тем, как отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, динамика достигнута, прежде всего, за счет оптимизации процедурных моментов. "Теперь надо справиться со стабильностью", - подчеркнул он.

Еще один момент, на который обращают внимание специалисты, - продвижение России в списке замедлилось. В майских указах за 2012 год президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы Россия уже к 2018 году вошла в топ-20. Достичь этого, однако, не удалось. В апреле этого года в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что, согласно новому поручению главы государства, аналогичная задача должна быть реализована к 2024 году.

Лидирует Новая Зеландия, Германия - 22-я

Три лидирующие позиции в списке занимают Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. Германия в рейтинге - на 22-й строчке.

Эксперты группы Всемирного банка обратили внимание на достижения ФРГ в области обеспечения исполнения контрактов. Добиться этого удалось, в частности, за счет электронной подачи первоначальных заявок и отказа от бумажного документооборота.

Наибольший прогресс - у Индии и Саудовской Аравии

В число государств, продемонстрировавших наибольший прогресс, вошли, в частности, Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия. В 2018-1919 годах в этих странах была проведена пятая часть всех реформ, зарегистрированных во всем мире.

Показатели в рейтинге актуальны на 1 мая 2019 года. Doing Business 2020 является 17-м выпуском ежегодной серии группы Всемирного банка, производящей оценку правовых норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а также норм, ограничивающих ее. Исследование опирается на количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран, от Афганистана до Зимбабве, по мере их изменения с течением времени.

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