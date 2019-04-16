 Россия вернула Украине корабли, захваченные у Керченского пролива | Новости из Германии о России | DW | 18.11.2019

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Россия

Россия вернула Украине корабли, захваченные у Керченского пролива

Катера "Никополь" и "Бердянск" вместе с буксиром "Яны Капу" направляются к материковой Украине, сообщили украинские Военно-морские силы.

Украинский корабль в сопровождении судна береговой охраны РФ

Украинский корабль в сопровождении судна береговой охраны РФ, 17 ноября 2019 года

Россия в понедельник, 18 ноября, передала Украине буксир "Яны Капу", а также артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", задержанные в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе. "Украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в сообщении украинских Военно-морских сил в соцсети Facebook.

Контекст

В Гааге проходят предварительные слушания иска Украины о нарушениях РФ международной конвенции по морскому праву. Киев обвиняет Москву в искусственном затягивании судебного разбирательства. (10.06.2019)

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

МИД России подтвердил возвращение кораблей. Российская сторона завершила "необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", заявили в дипломатическом ведомстве. На Смоленской площади назвали корабли "вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы".

Позиция Международного трибунала по морскому праву

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. ФСБ назвала инцидент провокацией, заявив, что РФ не уведомили в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через пролив.

Украина считает, что такого разрешения и не требовалось. Киев и западные страны осудили действия России.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна вернуть корабли Украине и освободить их экипажи в составе 24 украинских моряков, которые также были задержаны. В сентябре Москва частично выполнила это требование: моряки улетели на родину в рамках согласованного Россией и Украиной обмена осужденными и задержанными лицами.

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    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 03:40

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Инциденту 25 ноября с обстрелом российскими кораблями украинских катеров и буксира предшествовали месяцы напряженности в Азовском море. DW - о главных этапах противостояния в Керченском проливе. (28.11.2018)  

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