Россияне ответили на вопрос Остапа Бендера о деньгах и счастье

"Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?" - примерно с таким вопросом взятым, видимо, из классического произведения советской литературы "Золотой теленок" обратился к россиянам сервис по поиску работы SuperJob. В ходе опроса, в котором приняли участие 2,5 тыс. респондентов, выяснилось, что россиянам для счастья в среднем необходима зарплата в 161 тыс. рублей в месяц. Итоги исследования в пятницу, 4 октября, представило агентство ТАСС.

"Среднестатистическому россиянину нужно 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья необходимо почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно", - выяснили авторы опроса.

Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тыс. рублей. Тем, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тыс. рублей, для полного счастья достаточно и 117 тыс. рублей, а работникам с зарплатой более 80 тыс. рублей уже нужно 238 тыс. рублей.

У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам, для полного счастья им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте жители Владивостока (205 тыс. рублей), на третьем месте жители Ростова-на-Дону (200 тыс. рублей). Самые невысокие требования по зарплате в Липецке (124 тыс. рублей в месяц), в Кирове (120 тыс. рублей) и в Оренбурге (115 тыс. рублей).

А сколько денег надо было Шуре?

Ну, а сколько же для счастья надо было герою "Золотого теленка" Шуре Балаганову? Для тех, кто запамятовал, вот цитата из этого произведения: "Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? - спросил Остап. - Только подсчитайте все". "Сто рублей", - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. "Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете", - продолжал Остап. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо…"

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