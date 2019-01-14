 Россию впервые за 7 лет внесли в список стран, притесняющих христиан | Новости из Германии о России | DW | 17.01.2019

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Россия

Россию впервые за 7 лет внесли в список стран, притесняющих христиан

Из-за нападений на православных на Северном Кавказе международная организация Open Doors вновь включила Россию в перечень стран, в которых христиан подвергают гонениям, .

Распятие

Распятие

Россия впервые с 2011 года включена в составляемый международной правозащитной организацией Open Doors  ежегодный список стран, в которых притесняют людей христианской веры. В новом перечне,  опубликованном в среду, 16 января, РФ занимает 41-ю строчку из 50.

Главной причиной возвращения России в этот список стали нападения на христиан в мусульманских республиках страны, в первую очередь Дагестане и Татарстане, где "усиливающееся влияние ислама все чаще угрожает жизни церкви", подчеркивают составители документа. Особенно сильно, по их наблюдениям, притесняют мусульман, принявших христианство.

Контекст

Среди преступлений в отношении христиан - убийство и случаи нанесения телесных повреждений, пишут газеты Funke Mediengruppe со ссылкой на данные Федерального ведомства по уголовнм делам. (02.02.2018)

В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях. (19.05.2017)

"Семья и друзья христиан мусульманского происхождения, так же как и другие люди из их социального окружения, а также их учителя-мусульмане, отторгают евангелизацию мусульман в регионах, большинство населения которых исповедует ислам , -  констатируют авторы исследования. – Кроме того, христиане подвергаются давлению со стороны правительства, в первую очередь, посредством принятия и исполнения законов, ограничивающих их права".

У РПЦ меньше всего проблем с правительством

При этом русские православные церкви реже всего конфликтуют с правительством, отмечают авторы исследования.

Незарегистрированные церкви, которые активно распространяют Евангелие, напротив, должны быть готовыми к тому, что столкнутся с прослушиванием и слежкой.

Конкретными примерами преследования людей христианской веры в РФ стали нападения на православных в Дагестане и Чечне в феврале и мае 2018 года.

КНДР возглавляет список стран-гонительниц христиан

По данным Open Doors, всего в 50 странах, фигурирующих в списке, проживают 700 млн христиан. 200 млн из них, по информации правозащитников, подвергаются гонениям. В России, население которой составляет около 144 млн человек, проживают, по данным организации, чуть более 118 млн христиан.

Страной, в которой христиане подвергаются наиболее сильным гонениям, в 16-й раз подряд названа Северная Корея.

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    Автор: Анастасия Буцко


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