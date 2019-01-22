 Российских атлетов заранее предупреждали о допинг-тестах | Новости из Германии о России | DW | 16.03.2019

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Россия

Российских атлетов заранее предупреждали о допинг-тестах

За информацию о предстоящих допинг-тестах инспекторы из частной компании требовали со спортсменов деньги, заявила представительница РУСАДА.

Допинг-пробы (фото из архива)

Российских спортсменов заранее предупреждали о предстоящих допинг-тестах. Только в силовом троеборье отмечены десятки таких случаев, заявила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая 15 марта агентству AP. По ее словам, атлеты обратились в РУСАДА и рассказали о том, что инспекторы - сотрудники частной компании сообщали им о будущем допинг-контроле и требовали заплатить за эту информацию.

Привлечение частных компаний к процедуре проверок является непрозрачной сферой для российского законодательства, добавила Пахноцкая. Минспорта РФ следует уполномочить РУСАДА проводить проверки, отметила она.

Сейчас российское агентство изучает, происходили ли аналогичные инциденты в иных дисциплинах. Подобные факты "подрывают доверие к существующей антидопинговой политике в стране", говорится в пресс-релизе агентства, обнародованном в субботу, 16 марта.

Контекст

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

На немецком телеканале ARD вышел новый документальный фильм о допинге. Интервью с Григорием Родченковым в нем - не самое интересное. DW с подробностями. (30.01.2018)

WADA восстановило членство РУСАДА

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории к концу 2018 года, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

В декабре 2018 года эксперты WADA пытались копировать информацию с серверов московской лаборатории, но им отказали в доступе к базе данных под предлогом того, что "оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством".

Данные допинг-тестов направлены на проверку

В январе 2019 года WADA удалось скопировать необходимую информацию и вывезти ее из России. Эти данные касаются всех антидопинговых тестов российских спортсменов, полученных между январем 2012-го и августом 2015 года. Предполагается, что именно в эти месяцы позитивные пробы атлетов регулярно заменяли чистыми образцами. Детальный анализ данных займет несколько месяцев.

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    Автор: Илья Коваль


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