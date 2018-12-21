 Российский биатлонист Шипулин завершает карьеру из-за допинговых скандалов | Новости из Германии о России | DW | 25.12.2018

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Россия

Российский биатлонист Шипулин завершает карьеру из-за допинговых скандалов

Последнюю гонку в карьере один из самых успешных биатлонистов проведет в Гельзенкирхене 29 декабря. Уход из большого спорта Антон Шипулин объяснил преследованиями со стороны антидопинговых органов.

Антон Шипулин

Антон Шипулин

Золотой призер сочинской Олимпиады - российский биатлонист Антон Шипулин объявил об уходе из большого спорта. На пресс-конференции в Москве во вторник, 25 декабря, он подтвердил сообщения о том, что рождественская гонка в немецком Гельзенкирхене, которая состоится 29 декабря, станет последней в его карьере.

Один из самых успешных мировых биатлонистов Шипулин объяснил свой предстоящий уход целым рядом причин, в первую очередь - преследованиями со стороны антидопинговых органов и недопуском на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане в 2017 году.

Контекст

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер. (20.09.2018)

Согласно докладу WADA, в 2016 году российские спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике и велоспорте. Чаще других на допинге попадались итальянцы. (27.04.2018)

"Я принял серьезное решение. Причина - прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были хорошо готовы, время и возраст подходили для удачного выступления. Но по ряду причин мы не поехали. Я отдохнул, у меня были проблемы со здоровьем. В этом году мы решили продолжать выступать, но, к сожалению, из-за последней ситуации, когда полиция в Австрии начала нас подозревать, у меня совершенно опустились руки", - сказал на пресс-конференции спортсмен.

Расследование в Австрии

Антон Шипулин объявил об уходе из большого спорта менее чем через две недели после того, как австрийская полиция посетила российскую команду по биатлону на Кубке мира в Хохфильцене. Международный союз биатлонистов (IBU) позднее сообщил, что австрийские власти проводят расследование в отношении десяти членов российской команды в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в 2017 году.

В ноябре IBU предъявил обвинение в нарушении антидопинговых правил четырем российским биатлонистам. Шипулина среди них не было.

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