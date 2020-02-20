 Российские чиновники тратят миллиарды рублей на авиаперелеты | Новости политики из Германии | DW | 21.02.2020

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Политика

Российские чиновники тратят миллиарды рублей на авиаперелеты

"Трансперенси Интернешнл Россия" подсчитала расходы на авиаперелеты российских чиновников. Только перелеты главы Минпромторга Дениса Мантурова в 2019 году обошлись государственной казне в 200 млн рублей.

Самолет Sukhoi Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100

Российские министры и их подчиненные массово летают в командировки бизнес-классом за бюджетный счет, а некоторые даже пользуются частной авиацией, говорится в расследовании антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл Россия", материалы которого обнародованы на ее сайте в пятницу, 21 февраля.

По данным организации, только министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров за девять месяцев прошлого года, предположительно, совершил на частных самолетах 57 перелетов, стоимость которых оценивается более чем в 200 млн рублей.

Расходы на авиаперелеты федеральных госслужащих с 2018 года превысили 6 млрд рублей, оценивает газета "Ведомости", исходя из данных госзакупок. Причем эти данные основаны только на закупках девяти министерств из 21, информация о которых есть в открытом доступе. 

Бизнес-класс и частная авиация

"Трансперенси" проанализировала транспортные расходы четырех министерств, которые публикуют подробную информацию о перелетах на портале госзакупок: Минпромторг, Минфин, Минкульт и ныне упраздненное Министерство по делам Северного Кавказа.

Контекст

Ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде летает на интервью на частном самолете и перемещается на частной яхте. Фонд борьбы с коррупцией называет ее любовницей главы госбанка ВТБ Андрея Костина. (02.12.2019)

The Bell утверждает, что патриарх Кирилл и чиновники из администрации президента Путина летали на бизнес-джете, принадлежащем ВТБ. Стоимость самолета превышает 40 млн евро. (06.12.2019)

По данным Фонда борьбы с коррупцией, лайнер Светланы Медведевой принадлежал тому же офшору госбанка ВТБ, на который записан самолет ведущей канала "Россия 1" Наили Аскер-заде. (04.12.2019)

"Процент билетов бизнес-класса у проверенных органов власти составляют 60-80% от общих затрат на перелеты", - говорится в расследовании. Организация отмечает, что цена на билет бизнес-класса превышает эконом в три-восемь и более раз. При этом бизнесом летают даже те чиновники, которым по статусу положено путешествовать в салоне эконом-класса.

В материалах "Трансперенси" также сообщается, что у главы Минпромторга Мантурова в пользовании есть целых два частных самолета - Sukhoi Superjet 100 и Tу-204. Организация предполагает, что министр использует их не только в служебных, но и в личных целях. Несколько раз, по ее данным, самолеты приземлялись в Геленджике, где у семьи Мантуровых есть бизнес и недвижимость.

И Мантуров не единственный российский чиновник, который предпочитает частную авиацию. В октябре 2019 года частный самолет Bombardier привозил на рабочую встречу в Воронеж зампреда правительства Татьяну Голикову и экс-министра образования Михаила Котюкова, говорится в расследовании. В том же месяце бывший министр спорта Павел Колобков посетил на бизнес-джете Казань.

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    Автор: Галина Петровская


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Коррупция в России - самые громкие дела

Власти России заявляют о системной борьбе с коррупцией. Но коррупционерами все чаще оказываются те, кто должен бороться с казнокрадством. Самые скандальные истории - в фотогалерее DW. (03.03.2017)  

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