Российские футбольные болельщики массово ушли со стадионов

Болельщики, по меньшей мере, семи российских футбольных клубов высшего дивизиона ушли в пятницу и субботу, 6 и 7 декабря, с матчей чемпионата России после первого тайма в знак протеста против действий силовиков. 30 ноября в Санкт-Петербурге полиция задержала более 80 фанатов "Спартака", почти всем были предъявлены протоколы с обвинением в "мелком хулиганстве".

Фанаты утверждают, что задержания были проведены в связи с "кричалками", которые фанаты исполняли в адрес игрока сборной России и клуба "Зенит" Артема Дзюбы. А фаната "Спартака" Валерия Бевза за выкрики в адрес Дзюбы не только штрафовали, но и лишили права посещать матчи в течение полутора лет.

"Мы призываем ВСЕХ болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка", - говорится в заявлении объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия".

В акции приняли участие болельщики "Спартака", "Зенита", "ЦСКА", "Краснодара", "Локомотива", "Арсенала" и "Уфы". Уходя с трибун, фанаты оставляли баннер "Фанат - не преступник". Как отмечает издание Sports.ru, государственный спортивный телеканал "Матч ТВ" проигнорировал акцию фанатов - пустые трибуны не показывали, комментаторы не обсуждали действия болельщиков.

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