Российские журналисты требуют освободить Абдулмумина Гаджиева

Российские журналисты опубликовали в понедельник, 27 января, видеообращение в поддержку редактора дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Они призвали освободить Гаджиева из-под стражи: "Мы уверены, что журналистов нельзя держать в СИЗО и судить за их профессиональную деятельность или за их слова". Среди записавших обращение - Иван Голунов, Илья Азар, Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр, Павел Каныгин, Максим Шевченко, Олег Кашин.

Верховный суд Дагестана 27 января отказал журналисту в апелляции на продление ареста. По решению суда, он останется в СИЗО до 13 марта. Следственный комитет обвиняет его по статье "финансирование терроризма", при этом в деле, как указывает защита, нет никаких доказательств и даже свидетельств причастности Гаджиева к террористической организации, поводом для возбуждения стали рапорты полицейских. Журналист участвовал в заседании суда посредством видеосвязи, он поблагодарил журналистов за поддержку.

"Мемориал" признал Гаджиева политическим заключенным.

Абдулмумин Гаджиев работает редактором отдела религии в знаменитой дагестанской газете "Черновик", ее основатель Хаджимурад Камалов был убит в 2011 году на пороге редакции. Журналисты называют обвинение абсурдным и сравнивают его с подбрасыванием наркотиков Ивану Голунову в Москве.

29 января, в среду вечером с 19:00 до 22:00 российские журналисты намерены выйти на серию одиночных пикетов у представительства республики Дагестан в Москве, чтобы привлечь внимание дагестанских и федеральных чиновников, всего российского общества к делу Абдулмумина Гаджиева.

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