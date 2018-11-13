 Российские адвокаты предостерегли от выхода РФ из Совета Европы | Новости из Германии о России | DW | 14.11.2018

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Россия

Российские адвокаты предостерегли от выхода РФ из Совета Европы

По мнению юристов, последствия такого решения негативно скажутся как на гражданах России, так и в целом на атмосфере в обществе.

Статуя Фемиды

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации выступила с заявлением, в котором прокомментировала риски для российского общества, связанные с возможным выходом страны из состава Совета Европы (СЕ). Соответствующий документ появился во вторник, 13 ноября, на сайте палаты.

Контекст

В России работают 18 судей, 25 прокуроров и 49 адвокатов на 100 тысяч жителей. Средний показатель среди 45 стран Совета Европы - 21 судья, 12 прокуроров и 162 адвоката. (04.10.2018)

Если Москве не вернут право голоса в ПАСЕ, не исключен сценарий выхода РФ из Совета Европы, заявил председатель Думы Вячеслав Володин. (13.10.2018)

В нем отмечается, что о возможном выходе Москвы из СЕ в последнее время неоднократно высказывались высокопоставленные представители российских органов исполнительной и законодательной власти. Правовые и социальные последствия такого решения негативно скажутся как на гражданах России, так и на атмосфере в обществе в целом, отмечается в заявлении. Так, выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приведет к тому, что Россия лишится международного "контроля над системой уголовного судопроизводства и пенитенциарной системой", чье неудовлетворительное состояние приводит к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Россия может отказаться от моратория на смертную казнь

Кроме того, фактически отпадут причины, по которым в стране действует мораторий на применение смертной казни, поскольку его введение было обусловлено вступлением России в Совет Европы. "Прекращение моратория на смертную казнь может привести к повышению уровня агрессии и напряженности в обществе, падению уровня морали и нравственности, отрицанию принципов уважения к жизни человека и бесценности человеческой жизни", - указывают юристы, отмечая, что риски, связанные с выходом из СЕ, явно перевешивают политические соображения.

О возможном выходе из Совета Европы российские политики заговорили после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила российскую делегацию права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами, в связи с аннексией Москвой украинского полуострова Крым в апреле 2014 года.

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    Автор: Елена Барышева


Контекст

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Ссылки в интернете

Заявление Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

Аудио- и видеофайлы по теме

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Какой суд для России важнее и почему?  

ПАСЕ обеспокоена действиями России и Украины  

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