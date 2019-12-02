Российская "Сила Сибири": аперитив для Си Цзиньпина?

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Карикатурист Сергей Елкин о значении этого проекта для КНР.
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