Российская омбудсмен требует принятия закона против насилия в семье

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в субботу, 6 июля, заявила, что намерена добиваться скорейшего принятия "давно назревшего" закона о противодействии насилию в семье. Поводом для этих заявлений стало избиение семилетней девочки в Ингушетии.

4 июля в одну из больниц Назрани с многочисленными травмами попала семилетняя Аиша из опекунской семьи. Особенно сильно были повреждены руки девочки - по словам врачей, у девочки диагностировали переломы и гангрену рук. Одну руку в итоге "удалось спасти", насчет второй точных прогнозов нет.

"Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона", - заявила Москалькова, назвав нынешнюю ситуацию с насилием в российских семьях "нетерпимой и противоречащей всем цивилизационным нормам".

Суд в Ингушетии отправил 35-летнюю подозреваемую в нанесении травм девочке под арест сроком на два месяца. Она приходится ребенку тетей, именно у нее Аиша жила последние полгода.

Дискуссия о насилии в семье в России обострилась после резонансного дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца после многолетних издевательств и насилия с его стороны. Информация о том, что Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит законопроект, направленный на борьбу с насилием в семье, появилась в начале июля.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 26:22 Поделиться Феруз: В тюрьмах Узбекистана пытки как в Средневековье Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2tQOw Али Феруз в "Немцова.Интервью": В тюрьмах Узбекистана насилуют дубинками и вырывают ногти