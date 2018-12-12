Российская киберугроза: от хакеров до "робота Бориса"

Борьба с киберугрозой РФ - приоритет обороны ЕС на 2019 год. Даже если это "робот Борис", оказавшийся переодетым человеком из сюжета на российском ТВ? Сергей Елкин иронизирует.
Смотрите также:
По мнению Европарламента, противостояние киберугрозе из России является одним из приоритетов для Европы, наряду с борьбой против нелегальной миграции и терроризма. Евродепутаты приняли на этот счет две резолюции. (13.12.2018)
Берлинский суд рассматривает дело группы русскоязычных кибермошенников, обвиняемых в похищении с чужих счетов в немецких банках около 750 тысяч евро. Подробности - у DW. (05.12.2018)
Эксперты по кибербезопасности прогнозируют усиление хакерских атак в Украине во время выборов в 2019 году. Как страна намерена им противостоять, и откуда ждет помощи? (23.11.2018)