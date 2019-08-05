 Роскомнадзор требует от Google повлиять на YouTube в связи с протестами | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2019

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Россия

Роскомнадзор требует от Google повлиять на YouTube в связи с протестами

Российское ведомство выдвинуло ультиматум Google в связи с деятельностью его "дочки" YouTube на фоне массовых протестов в Москве. Если компания не примет меры, это будет расценено как вмешательство в дела РФ.

Логотипы Google и YouTube на мониторе

Роскомнадзор направил концерну Google письмо с требованием принять меры "по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий" на YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 11 августа.

Претензии Роскомнадзора заключаются в том, что рекламные инструменты YouTube, якобы, позволяют "ряду структур, имеющих каналы на этой платформе, распространять информацию о мероприятиях, "направленных на срыв выборов федерального и регионального значения". В частности, речь идет о пуш-уведомлениях, которые, как утверждает Роскомнадзор, получают даже пользователи, которые не подписаны на каналы "данных структур".

Контекст

По данным некоммерческой организации "Репортеры без границ", Google удаляет запрещенный Роскомнадзором контент из поисковой выдачи. (26.02.2019)

Российские чиновники не могут реально наказать иностранные интернет-сервисы. Поэтому остается только делать вид, что Google и другие компании согласны подчиняться Роскомнадзору, считает Александр Плющев. (08.02.2019)

Если Google не примет меры в связи с требованием Роскомнадзора, говорится далее в тексте, то "Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России". За этим может последовать "адекватная реакция", пишет ведомство.

Google воздержался от комментариев

Google воздержался от комментариев, передает агентство "Интерфакс", направившее в концерн запрос.

Концерн Google приобрел видеоплатформу YouTube в 2006 году за 1,6 млрд долларов. Она является его дочерней компанией.

18 июля Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за отказа фильтровать поисковую выдачу. Компания не выполнила требования закона об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы, доступ к которым на территории России ограничен, заявили в ведомстве.

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    Автор: Евгений Жуков


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