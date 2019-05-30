Роскомнадзор потребовал удалить страницу из "Викитеки"

Роскомнадзор направил руководству фонда "Викимедиа", который ведет русскоязычный раздел интернет-энциклопедии "Википедия", уведомление о том, что страница "Викитеки" с "Протоколами собраний Сионских мудрецов" 1903 года была занесена ведомством в реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в РФ.

Об этом сообщил в четверг, 30 мая, у себя в Twitter исполнительный директор организации "Викимедиа Ру" Станислав Козловский.

В тот же день Козловский заявил радиостанции "Эхо Москвы", что никакого решения суда, запрещающего произведение "Протоколы собраний Сионских мудрецов", нет. При этом он добавил, что подобные претензии к проекту Роскомнадзор уже высказывал в 2016 году.

Тогда сотрудники "Викимедиа Ру" опубликовали пресс-релиз о том, что закон не запрещает публикацию текста произведения как такового, а решение Ленинского районного суда Оренбурга от 26 июля 2010 года, на которое ссылается Роскомнадзор, касается конкретной брошюры с этим текстом, пояснил руководитель проекта. Кроме того, названия статьи в "Викитеке" и в федеральном списке экстремистских материалов не совпадают, а значит, речь идет о разных текстах, считают в Фонде "Викимедиа Ру".

Под угрозой блокировки может оказаться вся русскоязычная "Википедия"

По словам Козловского, решение Роскомнадзора может привести к блокировке всех ресурсов проекта "Викимедиа", поскольку они имеют единый IP-адрес.

В то же время на неофициальном Telegram-канале русскоязычной "Википедии" появилась информация о том, что в случае блокировки "Викитеки" будет перекрыт и интернет-доступ ко всему российскому сегменту "Википедии".

"Протоколы сионских мудрецов" - это сборник текстов, в котором излагается план разрушения христианского мира евреями. На русском языке он был впервые опубликован в 1903 году. В ходе Бернского процесса в 1935 году было доказано, что это сфальсифицированный документ.

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