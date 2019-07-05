 Роскомнадзор отнес Gazeta.ru и РБК к распространителям фейковых новостей | Новости из Германии о России | DW | 29.11.2019

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Россия

Роскомнадзор отнес Gazeta.ru и РБК к распространителям фейковых новостей

В перечень Роскомнадзора также вошли популярные сообщества и личные аккаунты в соцсетях. Чаще всего информация, признанная недостоверной, касалась взрывов в Дзержинске и наводнения в Иркутской области.

Кубики с буквами выстроены в словосочетание Fake Fakt

Роскомнадзор назвал информационные ресурсы, которые, по версии ведомства, неоднократно распространяли недостоверную информацию. Тестовая версия перечня, представленная в пятницу, 29 ноября, состоит из 27 позиций.

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В списке присутствуют, в числе прочего, официальные СМИ - интернет-издание Gazeta.ru и российское информационное агентство РБК. В перечень также вошли ряд популярных сообществ соцсети "В контакте" - Mash и "Лентач". Кроме того, в нем находятся несколько личных аккаунтов пользователей Facebook, "В контакте" и "Мой мир".

Роскомнадзор приводит для каждой позиции примеры сведений, которые были признаны недостоверными. Более чем в половине случаев (15 позиций, в том числе Gazeta.ru и РБК) они касаются взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. По версии ведомства, каждый третий ресурс (8 позиций) из перечня также распространял фейковые новости о летнем наводнении в Иркутской области.

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Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

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