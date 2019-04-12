 Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter | Новости из Германии о России | DW | 31.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Двум соцсетям грозит штраф до 6 млн рублей каждой. Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в том, что они своевременно не представили сведений о переносе данных россиян на российские серверы.

Скриншот Роскомнадзора в Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Twitter и Facebook, обвинив их в том, что они своевременно не представили сведений о выполнении законодательства, касающегося переноса персональных данных россиян на российские серверы. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в пятницу 31 января.

Контекст

Социальные сети становятся фигурантами расследований, проверок и судебных дел по всему миру. Но в претензиях к ним в РФ и на Западе есть ощутимая разница, считает Александр Плющев. (29.03.2019)

На примере сервиса знакомств Tinder властям России можно легко и безопасно продемонстрировать свою решимость контролировать пользователей Сети, считает Александр Плющев. (04.06.2019)

Статья КоАП, на основании которой возбуждено дело, предусматривает в качестве наказания для юридических лиц штраф в размере от одного до шести миллионов рублей. В сообщении Роскомнадзора также указывается, что ведомство направит административный протокол в суд в течение трех рабочих дней.

Запросы в Facebook и Twitter

В декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook перенести данные российских пользователей на территорию РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальными и оштрафовало каждую из них на три тысячи рублей. 31 декабря 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров направил Facebook и Twitter запросы о том, как эти компании исполняют закон о локализации баз данных российских пользователей.

В 2016 году за отказ перенести персональные данные российских пользователей была заблокирована по требованию Роскомнадзора социальная сеть LinkedIn.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 13:30

Блокировка Telegram в России: кто следующий? – DW Новости

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Блокировка Telegram в России: кто следующий? – DW Новости  

Судьба Twitter и YouTube в РФ, и причем тут "Открытая Россия"  

Роскомнадзор против Telegram: борьба с терроризмом или со свободой слова? - DW Новости  

Также по теме

Symbolbild Russland Facebook Zensur Sperre

Суд оштрафовал Facebook за отказ подтвердить хранение данных в России 12.04.2019

Facebook обязали выплатить 3000 рублей за отказ предоставить Роскомнадзору сведения о локализации данных пользователей из России. Ни ведомство, ни представители соцсети в суд не явились.

Russland Staatsduma Parlament Moskau

Facebook и Twitter грозят новыми штрафами за хранение данных россиян за рубежом 13.06.2019

В Думу внесен законопроект, предусматривающий новые штрафы за невыполнение требований о хранении данных российских пользователей в РФ.

Google

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей 11.12.2018

Регулятор обвинил Google в отказе фильтровать запрещенный контент. Роскомнадзор намерен добиваться от Twitter и Facebook локализации данных пользователей в РФ.

Реклама

Самые читаемые

Главы трех важнейших органов ЕС предупредили Лондон перед "Брекзитом"  

Как в Турции подставили моряков: рассказ жен россиян, осужденных в Греции  

В Берлине представлены неизвестные фотографии концлагеря Собибор  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно