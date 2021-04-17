Росавиация

Россия ограничила авиасообщение с более чем 140 странами из-за коронавируса

Россия в свете пандемии COVID-19 сохраняет авиарейсы из Москвы только в столицы или крупные города 146 стран и территорий, а также чартеры для вывоза россиян из-за границы или отправки иностранцев на родину.