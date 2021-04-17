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Росавиация

Ölüdeniz-Bucht bei Fethiye, türkische Ägäis, türkische Westküste, Türkei, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

COVID-19: Росавиация создала штаб для вывоза россиян из Турции 17.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 140 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями 17 апреля.
04.02.2020, Russland, Ulan-Ude: 6153872 04.02.2020 In this handout video grab released by the Russian Defence Ministry, an Ilyushin Il-76 takes off from the Baikal International Airport to evacuate Russian citizens from China's Coronavirus-Hit Hubei Province, in Ulan-Ude, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry Foto: Russian Defence Ministry |

Росавиация обнародовала график возвращения россиян на родину 28.04.2020

Согласно предварительному плану, российские авиакомпании совершат вывозные рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани, Шанхая и других городов.
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Россия приостанавливает все международное авиасообщение 03.04.2020

Целый ряд российских СМИ сообщили о приостановке в ночь на 4 апреля всего международного авиасообщения. Росавиация никак не комментирует ситуацию.
A woman in a protective mask at Pulkovo airport in Saint Petersburg. Flights to other countries have been canceled due to the coronavirus epidemic. Saint Petersburg, Russia March 20, 2020 (Photo by Valya Egorshin/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россия ограничила авиасообщение с более чем 140 странами из-за коронавируса 22.03.2020

Россия в свете пандемии COVID-19 сохраняет авиарейсы из Москвы только в столицы или крупные города 146 стран и территорий, а также чартеры для вывоза россиян из-за границы или отправки иностранцев на родину.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

"Аэрофлот" не следует рекомендациям Росавиации о полетах над Ираном 09.01.2020

На следующий день после авиакатастрофы близ Тегерана крупнейший российский авиаперевозчик продолжает совершать полеты через воздушное пространство Ирана.
DEU, Deutschland, Frankfurt am Main, 28.06.2019: Flughafen Frankfurt am Main, Frankfurt Airport, Registration: D-AIKQ Lufthansa Airbus A330-343, Zwickau *** DEU, Germany, Frankfurt am Main, 28 06 2019 Frankfurt am Main Airport, Frankfurt Airport, Registration D AIKQ Lufthansa Airbus A330 343, Zwickau

Авиакомпании отменяют рейсы в Иран и Ирак 08.01.2020

Перевозчики изменяют маршруты транзитных рейсов между Европой и Азией, которые проходят над кризисным районом Ближнего Востока.
ARCHIV - Aufnajhme vom 23.06.2013 zeigt Terminal F des Moskauer Flughafens Scheremetjewo, auf dem der amerikanische Geheimdienstspezialist Edward Snowden am Vortag mit einer Aeroflot-Maschine aus China gelandet ist. Snowden sitzt nach seiner Flucht aus Hongkong weiter im Transitbereich des Moskauer Flughafens fest - ohne gültige Papiere. Appelle aus Washington, den 30-Jährigen auszuliefern, verhallen in Moskau bisher ungehört. Photo: ITAR-TASS/ Anton Novoderezhkin/dpa (zu dpa Nervenkrieg um Snowden - US-Informant sitzt ohne Pass in Moskau fest vom 25.06.2013)

Спецкомиссия Росавиации расследует инцидент с Boeing в Шереметьево 19.07.2019

Взлет самолета Boeing 737 компании Nordwind Airlines прервали из-за появления в пассажирском салоне "постороннего запаха". При эвакуации не менее пяти человек получили травмы.

Civil jet airplanes at Sheremetyevo International Airport, Moscow, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Коммерсант" сообщил о десятках пилотов РФ с недействительными дипломами 07.06.2019

В ходе расследования авиакатастрофы в Подмосковье в 2018 году выяснилось, что второй пилот, как и десятки его коллег, имел свидетельство вуза, который не вправе готовить летчиков.
06.05.2019, Russland, Moskau: 5869292 06.05.2019 The burned hull of Aeroflot's Sukhoi Superjet 100 passenger plane is pictured at the Moscow’s Sheremetyevo International Airport, Russia. The fire aboard the jet broke out after the plane made a hard emergency landing. The plane had taken off from the airport bound for Murmansk but turned back after encountering unspecified problems in the air. Sergey Mamontov / Sputnik Foto: Sergey Mamontov/Sputnik/dpa |

Приоритетной версией авиакатастрофы в Шереметьево стала ошибка пилотов 07.05.2019

По данным РБК и "Коммерсанта", Следственный комитет и Росавиация уже установили ряд неверных действий пилотов потерпевшего катастрофу рейса Москва - Мурманск.
SEATTLE, WA - JANUARY 29: A Boeing 737 MAX 8 airliners taxis after landing at Boeing Field to complete its first flight on January 29, 2016 in Seattle, Washington. The 737 MAX is the newest generation of Boeing's most popular airliner featuring more fuel efficient engines and redesigned wings. (Photo by Stephen Brashear/Getty Images)

Полеты Boeing 737 MAX над Россией запрещены 14.03.2019

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России после крушения лайнера этой модели в Эфиопии.
VLADIVOSTOK, RUSSIA - OCTOBER 13, 2017: Photographers take pictures of an Antonov An-148-100V plane operated by Saratov Airlines at Vladivostok International Airport. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

"Саратовские авиалинии" прекращают деятельность 30.05.2018

Пассажиров, купивших билеты на рейсы до 13 июня, в Минтрансе РФ планируют перевезти другими российскими авиакомпаниями.
A Sukhoi Superjet 100 jet liner takes off for its demonstration flight at Le Bourget, north of Paris, during the 48th Paris Air Show, Friday June 19, 2009. (AP Photo/Remy de la Mauviniere)

У Sukhoi Superjet нашли неполадки с датчиками скорости 14.02.2018

У самолетов SSJ 100 в начале февраля произошло семь случаев сбоев в работе индикаторов скорости из-за обледенения. Такой же сбой, по версии МАК, мог привести к крушению Ан-148.
Ukrainian servicemen launch Grad rockets towards pro-Russian separatist forces outside Debaltseve, eastern Ukraine February 8, 2015. Nine Ukrainian soldiers have been killed and 26 wounded in fighting with Russian-backed separatists in Ukraine's eastern regions in the past 24 hours, a Kiev military spokesman said on Monday. Ukraine's military say fighting has been particularly intense around the town of Debaltseve, a major rail and road junction northeast of the city of Donetsk. Regional police chief Vyacheslav Abroskin said seven civilians had been killed by shelling in Debaltseve and another frontline town of Avdiivka on Sunday. Picture taken February 8, 2015. REUTERS/Alexei Chernyshev (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)

Украина предупредила пилотов об учениях над Черным морем 26.11.2016

Воздушные силы планируют ракетные испытания 1-2 декабря "исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем", сообщил Генштаб Украины.

** FILE ** In this Feb. 2, 2007 file photo an Aeroflot subsidiary Boeing-737-500 passenger jet, the same model as the one that crashed Sunday, Sept. 14, 2008, on the outskirts of Perm, is seen flying into Moscow's Sheremetyevo airport. The Boeing-737-500 passenger jet, which was operated by an Aeroflot subsidiary, traveling from Moscow to the Ural Mountain city of Perm crashed as it was preparing to land early Sunday, killing all 88 people aboard, officials said, citing engine failure as a possible cause. (ddp images/AP Photo/Michael Volchenkov, File)

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Турцией 22.07.2016

Москва получила от Анкары заверения о принятых мерах повышенной безопасности в аэропортах на территории страны, заявили в Минтрансе РФ. "Аэрофлот" начал продажи авиабилетов в Стамбул и Анталью.
***ACHTUNG: Verwendung nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung.*** Beschreibung: Neuer Flughafen im Moskau-Gebiet, der Ende Mai 2016 feierlich eröffnet wurde. Der erste Flug sollte am 20. Juni stattfinden. Schlagworte: Moskau, Russland, Flughafen, Zhukovskiy, Zhukovski, Zhukovsky, Zhukowskiy, Zhukowski, Zhukowsky Jahr/Ort: 2016, Moskau Copyright: Airport Zhukovskiy

Первый рейс из Жуковского: Медведев поспешил с обещаниями 28.06.2016

Несмотря на обещания властей РФ, новый аэропорт в подмосковном Жуковском пока так и не заработал. Как выяснила DW, первый регулярный полет состоится не раньше чем через месяц.
ARCHIV - Ein Flugzeug startet am 17.02.2010 vom Flughafen von Frankfurt am Main vor zwei Kondensstreifen am Himmel, die sich kreuzen. Für Europas Fluggesellschaften droht 2012 ein heftiges Jahr zu werden. Die Staatsschuldenkrise dürfte die Branche mit Größen wie Lufthansa, Air France-KLM, British Airways und Ryanair tief in die roten Zahlen reißen, wie der Chef der Weltluftfahrt-Organisation IATA, Tony Tyler, am Mittwoch (07.12.2011) in Genf ankündigte. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe (zu dpa: IATA: Europas Fluggesellschaften drohen hohe Verluste vom 07.12.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крупные российские авиакомпании отказались от допусков на полеты за границу 02.06.2016

Шесть российских авиаперевозчиков, входящих в двадцатку крупнейших, отказались от большого числа разрешений на международные полеты. У компании "Победа" отозвано 10 допусков, в основном на Украину и в Беларусь.
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