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Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 140 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями 17 апреля.
Согласно предварительному плану, российские авиакомпании совершат вывозные рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани, Шанхая и других городов.
Целый ряд российских СМИ сообщили о приостановке в ночь на 4 апреля всего международного авиасообщения. Росавиация никак не комментирует ситуацию.
Россия в свете пандемии COVID-19 сохраняет авиарейсы из Москвы только в столицы или крупные города 146 стран и территорий, а также чартеры для вывоза россиян из-за границы или отправки иностранцев на родину.
На следующий день после авиакатастрофы близ Тегерана крупнейший российский авиаперевозчик продолжает совершать полеты через воздушное пространство Ирана.
Перевозчики изменяют маршруты транзитных рейсов между Европой и Азией, которые проходят над кризисным районом Ближнего Востока.
Взлет самолета Boeing 737 компании Nordwind Airlines прервали из-за появления в пассажирском салоне "постороннего запаха". При эвакуации не менее пяти человек получили травмы.
В ходе расследования авиакатастрофы в Подмосковье в 2018 году выяснилось, что второй пилот, как и десятки его коллег, имел свидетельство вуза, который не вправе готовить летчиков.
По данным РБК и "Коммерсанта", Следственный комитет и Росавиация уже установили ряд неверных действий пилотов потерпевшего катастрофу рейса Москва - Мурманск.
Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России после крушения лайнера этой модели в Эфиопии.
Пассажиров, купивших билеты на рейсы до 13 июня, в Минтрансе РФ планируют перевезти другими российскими авиакомпаниями.
У самолетов SSJ 100 в начале февраля произошло семь случаев сбоев в работе индикаторов скорости из-за обледенения. Такой же сбой, по версии МАК, мог привести к крушению Ан-148.
Воздушные силы планируют ракетные испытания 1-2 декабря "исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем", сообщил Генштаб Украины.
Москва получила от Анкары заверения о принятых мерах повышенной безопасности в аэропортах на территории страны, заявили в Минтрансе РФ. "Аэрофлот" начал продажи авиабилетов в Стамбул и Анталью.
Несмотря на обещания властей РФ, новый аэропорт в подмосковном Жуковском пока так и не заработал. Как выяснила DW, первый регулярный полет состоится не раньше чем через месяц.
Шесть российских авиаперевозчиков, входящих в двадцатку крупнейших, отказались от большого числа разрешений на международные полеты. У компании "Победа" отозвано 10 допусков, в основном на Украину и в Беларусь.
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