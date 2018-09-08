"Рома" Куарона назван лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля

Фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона в среду, 8 сентября, завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля. "Рома" получила "Золотого льва" и была названа лучшим фильмом.

Статуэтку впервые завоевал фильм, получивший финансирование стриминговой интернет-платформы Netflix. Картина немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck) "Работа без авторства" осталась без наград.

В свою очередь, призом была отмечена игра российской актрисы Натальи Кудряшовой. За роль в фильме "Человек, который удивил всех" она получила награду в конкурсной программе "Горизонты".

Накануне вручения наград жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля выразило обеспокоенность судьбой украинского режиссера Олега Сенцова, который 118 дней назад объявил голодовку в российской колонии.

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