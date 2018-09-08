 ″Рома″ Куарона назван лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.09.2018

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Культура и стиль жизни

"Рома" Куарона назван лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва" получил фильм мексиканского режиссера, профинансированный интернет-платформой Netflix. Приз получила и российская Наталья Кудряшова. Немецкая картина осталась без наград.

Альфонсо Куарон получает статуэтку главного приза Венецианского кинофестиваля

Альфонсо Куарон получает статуэтку главного приза Венецианского кинофестиваля

Фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона в среду, 8 сентября, завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля. "Рома" получила "Золотого льва" и была названа лучшим фильмом.

Контекст

В среду, 30 августа, начинается 74-й Венецианский кинофестиваль. В его программе как никогда представлен широкий спектр тем и жанров. (29.08.2017)

Немецкий режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк снял новый фильм об истории Германии. У "Работы без авторства" есть сильные и слабые стороны. (07.09.2018)

Выступая в Венеции, режиссер Сергей Лозница напомнил, что 7 сентября стал 117-м днем голодовки Олега Сенцова, и выразил надежду на то, что "трагедии не случится". (08.09.2018)

Статуэтку впервые завоевал фильм, получивший финансирование стриминговой интернет-платформы Netflix. Картина немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck) "Работа без авторства" осталась без наград.

В свою очередь, призом была отмечена игра российской актрисы Натальи Кудряшовой. За роль в фильме "Человек, который удивил всех" она получила награду в конкурсной программе "Горизонты".

Накануне вручения наград жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля выразило обеспокоенность судьбой украинского режиссера Олега Сенцова, который 118 дней назад объявил голодовку в российской колонии. 

Смотрите также:

  • Сцена из фильма Форма воды / The Shape of Water

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    "Форма воды" / The Shape of Water

    Фильм "Форма воды" (The Shape of Water) получил главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва". Это фэнтези. В нем действуют человек-амфибия, сотрудники сверхсекретной лаборатории, шпионы КГБ, немая уборщица и ее чересчур говорливая подруга. Поставил фильм мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо. Главные женские роли исполнили Сэлли Хокинс (слева) и Октавиа Спенсер.

  • Актриса Сара Адлер (фильм Фокстрот / Foxtrot)

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Фокстрот" / Foxtrot

    Особого приза жюри удостоен "Фокстрот" / Foxtrot - второй фильм израильского режиссера Самуэля (Шмуэля) Маоза, копродукция с участием Германии. Это фильм о войне, смерти, противостоянии, но главное - об отношениях поколений. "Фокстрот" - позывной блокпоста, на котором служит один из главных героев, а также саундтрек фильма. Главную женскую роль исполнила Сара Адлер (на снимке).

  • Ксавье Легран

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Опекунство" / Jusqu’à la garde

    Молодой французский актер, режиссер и сценарист Ксавье Легран признан на Венецианском фестивале лучшим режиссером за фильм "Опекунство". Он удостоен "Серебряного льва" за фильм о разводе и его тяжелых последствиях.

  • Сцена из фильма Три рекламных щита на границе Эббинга, штат Миссури / Three Billboards outside Ebbing, Missouri

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури" / Three Billboards outside Ebbing, Missouri

    Лучшим сценарием признан сценарий Мартина Макдонаха. Три рекламных щита на границе Эббинга (штат Миссури), давшие название его фильму, поставила 50-летняя Милдред Хайес, чтобы заставить шерифа городка найти убийцу ее дочери. Надписи на щитах - обвинение в адрес полиции. Исполнительницу главной роли Фрэнсис Макдорманд называют в числе главных претендентов на "Оскара".

  • Шарлотта Рэмплинг - обладательница приза за лучшую женскую роль

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Ханна" / Hannah

    Шарлотта Рэмплинг (в центре) получила приз Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Ханна". Он рассказывает историю пожилой женщины, муж которой попал в тюрьму. Она упорно отрицает его очевидную вину. Эту драму об одиночестве и потере чувства реальности снял Андреа Паллаоро.

  • Камел Эль Баша - обладатель приза за лучшую мужскую роль

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Оскорбление" / L´Insulte

    Ливанец Камел Эль Баша получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Оскорбление". Сюжет почти анекдотичен: Тони, ливанский христианин, поливает цветы на балконе, и вода капает на голову проходившего внизу палестинца Яссера. Но это не комедия, а драма. Скандал эскалирует, и дело доходит не только до суда, но почти до новой гражданской войны в Ливане.

  • Сцена из фильма Субурбикон/ Suburbicon

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Субурбикон"/ Suburbicon

    И еще о нескольких фильмах фестиваля, которые вызвали большой интерес. Действие этого происходит в 1950-е годы. Субурбикон - провинциальный американский городок. Образцово-показательный, как и семья Лодж. Мужа- бухгалтера играет Мэтт Деймон, жену - Джулианна Мур. Но идиллии приходит конец. Сценарий трагикомедии с элементами черного юмора написали в 1986 году братья Коэны, снял фильм Джордж Клуни.

  • Сцена из фильма Мама! / Mother!

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Мама!" / Mother!

    В фильме "Мама!" / Mother! тоже появляются незваные гости. Но это не трагикомедия, а психотриллер с элементами фильма ужасов. Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем (на снимке) сыграли семейную пару, живущую в старом викторианском особняке, который они пытаются отремонтировать. В ленте Даррена Аронофски снялись также Эд Харрис и Мишель Пфайффер.

  • Сцена из фильма Мектуб, любовь моя: Песнь первая / Mektoub, My Love Canto

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Мектуб, любовь моя: Песнь первая" / Mektoub, My Love Canto Uno

    "Мектуб, любовь моя: Песнь первая" – фильм о любви и о кино. Он рассказывает историю сценариста, который приезжает из Парижа отдохнуть в свой родной городок на море. Снял фильм французский режиссер с тунисскими корнями Абделатиф Кешиш, которому, чтобы финансировать новый фильм, пришлось продать "Золотую пальмовую ветвь", полученную в Каннах за "Жизнь Адель" в 2013 году.

  • Сцена из фильма Короче / Downsizing

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Короче" / Downsizing

    Фильм "Downsizing" ("Короче") американского режиссера Александра Пэйна - комедия с элементами фантастики. Пол Сафранек, герой Мэтта Деймона, соглашается на необычный эксперимент: его уменьшают в размерах. Цель - существенно сэкономить семейный бюджет. В фильме снялась целая плеяда известных актеров: Кристен Уиг, Кристоф Вальц, Алек Болдуин, Лора Дерн.

  • Сцена из фильма Людской поток / Human Flow

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Людской поток" / Human Flow

    Документальный фильм "Людской поток" / Human Flow снимался около года в более чем двух десятках стран мира. Он рассказывает о глобальной проблеме - проблеме беженцев. Сделал его известный китайский художник Ай Вэйвэй.

  • Сцена из фильма Война / Krieg

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Война" / Krieg

    Фильм "Война" / Krieg показывали в Венеции вне конкурса. Но критики отметили его как великолепный образец молодого немецкого кино. Рик Остерман рассказывает историю человека, который после смерти сына становится отшельником. Он живет одиноко в домике в горах - до тех пор, пока его не начинают терроризовать и не втягивают в затяжную и изнурительную войну.

    Автор: Ефим Шуман


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Контекст

Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

Вечером 9 сентября стали известны победители Венецианского кинофестиваля. Фотогалерея DW представляет обладателей "Золотого льва" и других лауреатов. (07.09.2017)  

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