Рок-музыкант Гил Офарим обвинил отель в Лейпциге в антисемитизме

Один из сотрудников гостиницы The Westin Hotel в Лейпциге отказался pегистрировать немецкого рок-музыканта Гила Офарима до тех пор, пока тот не снимет с шеи цепочку с кулоном в виде шестиконечной звезды Давида - древнего иудейского символа. Певец простоял у стойки ресепшен почти 50 минут, тогда как другие гости отеля беспрепятственно проходили процедуру регистрации.

"Антисемитизм в Германии в 2021 году! Почему? Разве мы не извлекли уроки из прошлого? У меня нет слов!..." - заявил 39-летний Офарим в видеоролике, обнародованном в соцсети Instagram во вторник, 6 октября. Эта публикация вызвала широкий резонанс в обществе и среди политиков. Министр внутренних дел федеральной земли Саксония Роланд Вёллер (Roland Wöller) назвал антисемитизм "одной из самых мрачных страниц истории" и заявил: "Гости, которые к нам приезжают, должны чувствовать себя в безопасности". В свою очередь председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) расценил случившееся в Лейпциге как "бытовой антисемитизм, которому то и дело подвергаются евреи и еврейки" в стране. Следует надеяться, что руководство отеля сделает из этого кадровые выводы, - заявил Шустер.

Cотрудник отеля подал иск против Офарима

Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента. Как сообщила прокуратура Лейпцига, в настоящее время рассматриваются три заявления, причем два из них подал работник отеля, чьи действия возмутили музыканта. В первом он обвиняет Гила Офарима в клевете, описывая случившееся совсем иначе, нежели певец, а второе связано с угрозами, поступающими в его адрес в социальных сетях. Третье заявление написано от имени некоего "третьего лица, не причастного к инциденту", обвиняющего сотрудника отеля в разжигании межнациональной розни.



Несколькими часами ранее руководство отеля The Westin Hotel сообщило, что отстранило двух сотрудников от работы "на время проведения следственных мероприятий". Оно подчеркнуло, что обеспокоено случившимся и воспринимает его всерьез. "Мы непредвзятый отель и категорически отвергаем любые формы нетерпимости, дискриминации и антисемитизма", - заявила заместитель главного менеджера гостиницы Антье Райхштайн (Antje Reichstein) газете Leipziger Volkszeitung.

Накануне вечером у гостиницы The Westin Hotel в Лейпциге состоялся стихийный митинг в знак солидарности с музыкантом, а также со всеми евреями Германии. В нем участвовали несколько сотен человек.

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