 Розничная сеть Tesco проводит проверку после обнаружения в открытке призыва о помощи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.12.2019

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Мир

Розничная сеть Tesco проводит проверку после обнаружения в открытке призыва о помощи

В Великобритании разгорелся скандал из-за возможного использования труда заключенных в Китае. Владеющая фабрикой британская розничная сеть Tesco заявила, что проведет расследование.

Британка Флоренс Виддикоум, которая нашла открытку с просьбой о помощи

Британка Флоренс Виддикоум, которая нашла открытку с просьбой о помощи

Британская розничная сеть Tesco, остановила работу одной из своих фабрик в Китае и намерена провести там проверку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в воскресенье, 22 декабря. Ранее стало известно, что на этом предприятии могли работать заключенные.

Контекст

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Скандал в Великобритании разгорелся после того, как живущая в Лондоне шестилетняя девочка купила пачку благотворительных открыток, в одну из которых была вложена записка. В ней было написано: "Мы - заключенные-иностранцы в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Нас заставляют работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям".

Историю опубликовала британская газета The Sunday Times. После этого Tesco заявила, что в компании "шокированы этими фактами", изъяла открытки из продажи и начала расследование. В ней заявили, что не приемлют использования подневольного труда заключенных.

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  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

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  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

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    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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