 Родные пропавших чеченцев пожаловались в ЕСПЧ | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2019

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Россия

Родные пропавших чеченцев пожаловались в ЕСПЧ

Родственники восьми человек, которые пропали в Чечне в 2016-2017 годах, обратились в ЕСПЧ. Они утверждают, что их родные были задержаны и пропали. По данным "Новой газеты", людей расстреляли чеченские силовики.

Грозный

Грозный (фото из архива)

Родственники восьмерых жителей Чечни, которые пропали в 2016-2017 годах, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В жалобе, поданной от имени 24 человек, утверждается, что чеченцы пропали без вести после того, как были задержаны правоохранителями, и, по всей вероятнояти, погибли, сообщает правозащитный центр "Мемориал" в понедельник, 16 сентября.

Контекст

Сотрудники Берлинского центра психологической помощи политическим беженцам рассказали о причинах бегства жителей Чечни в Европу. (11.03.2019)

Илья Новиков в интервью DW рассказал о своей работе в качестве адвоката чеченского правозащитника Оюба Титиева и об отличии этого кавказского региона от остальной России. (13.06.2019)

Заявители обвиняют чеченские власти в нарушении ряда положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод: о праве на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, праве на эффективное средство правовой защиты, а также положений о запрете пыток и давлении с целью воспрепятствовать защите прав. Власти не признали, что пропавшие были задержаны, и не провели эффективное расследование, утверждается в иске.

"Новая газета" сообщила о списке 27 жертв внесудебной казни

В декабре 2016 года в Грозном произошло нападение на полицейских, после которого были задержаны несколько сотен жителей Чечни. По данным "Новой газеты", 56 из них расстреляли в Грозном. Источник в чеченском отделении ФСБ передал изданию список 27 жертв внесудебной казни. Задержанных считали пропавишими без вести, их родственникам чиновники угрожали расправой за попытки поисков. Угрозы поступали также "Новой газете", отмечается далее в сообщении "Мемориала". 

Отделение Следственного комитета РФ в Чечне отказало в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения людей, заявив, что пропавшие без вести примкнули к террористическим группировкам в Сирии. 14-ти пропавшим без вести были предъявлены обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях. В Верховном суде Чечни они заявили, что их пытали и заставили оговорить себя, рассказала юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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