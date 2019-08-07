Рискует ли Украина, покупая ядерное топливо в США?

Хотя отношения Украины и России в сфере атомной энергетики далеки по своему конфликтному накалу от газовой сферы, определенная интрига имеется и здесь. Основная тенденция последних лет - стремление украинской стороны поэтапно сократить зависимость от ядерного топлива российской компании ТВЭЛ путем перевода своих АЭС на топливные элементы американской компании Westinghouse.

Всего в Украине 4 атомные электростанции, которые эксплуатируют в общей сложности 15 энергоблоков. Из них тринадцать типа ВВЭР-1000 и два ВВЭР-440. Оператором всех украинских АЭС является Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Кроме эксплуатации АЭС "Энергоатом" отвечает также за продление ресурса действующих реакторов, закупку ядерного топлива (ЯТ) для них и обращение с отработавшим ЯТ.

Украинские ядерные контракты: Westinghouse против ТВЭЛ

По данным "Энергоатома", на сегодня уже шесть украинских энергоблоков работают на топливе от Westinghouse. Госслужба статистики Украины зафиксировала, что в первом квартале 2019 года "Энергоатом" заплатил по контрактам с Westinghouse 51,23 млн долларов, а с ТВЭЛ – 17,5 млн долларов. За семь месяцев текущего года картина несколько иная: закупки у ТВЭЛ составили 100 млн долларов, у Westinghouse - почти 76 млн долларов.

В своем комментарии для DW исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке "Энергоатома" Наталия Шумкова отметила, что сотрудничество с Westinghouse не ограничивается только закупками ядерного топлива, а охватывает также мероприятия по модернизации и модификации оборудования для безопасной эксплуатации АЭС. "Мы покупаем у них инженерные услуги, расчетные коды, дополнительное оборудование для обеспечения обращения с ядерным топливом, произведенным Westinghouse. Этим обусловлена разница в данных Госстата по сравнению с данными по АО ТВЭЛ, с которым у нас успешное сотрудничество исключительно в сфере закупок ядерного топлива", - пояснила Шумкова.

Топливные элементы в атомном реакторе (фото из архива)

Диверсификация поставок ядерного топлива

Два типа водо-водяных энергетических реакторов украинских АЭС (ВВЭР-440 и ВВЭР-1000) были разработаны в СССР еще в конце 60-х - начале 70-х годов. До недавнего времени Киев закупал ЯТ для них только у ТВЭЛ. Но с 2017 года, по словам представительницы "Энергоатома", компания реализует правительственную Энергетическую стратегию Украины - и чтобы гарантировать безопасность от влияния политических, коммерческих и технических рисков в части обеспечения свежим ЯТ, принято решение о диверсификации его поставок на АЭС Украины. По словам Шумковой, стратегия предусматривает, что доля одного поставщика на рынке ядерного топлива Украины с 2020 года должна составлять менее 70%, а с 2025 года - менее 60%.

"Диверсификация поставок свежего ЯТ - вопрос стратегический, он обеспечит отход от полной зависимости от страны происхождения поставщика", - сообщили DW в "Энергоатоме", подчеркнув при этом, что компания никогда не рассматривала полного отказа от поставок ЯТ из России.

Топливо от Westinghouse - опасное или не опасное?

Ранее в украинской прессе поднимался вопрос безопасности американского топлива для реакторов типа ВВЭР. Сегодня он снят, считают в "Энергоатоме". "Внедрение ядерного топлива независимо от поставщика осуществляется согласно нормативно-правовым актам Украины и контролируется со стороны Госатомрегулирования", - заявила Шумкова. - "В настоящее время выполнены все необходимые процедуры и получены все разрешения на эксплуатацию топлива компании Westinghouse, нет предостережений и относительно его безопасной эксплуатации на энергоблоках ВВЭР-1000 в Украине".

Алексей Лихачев

Другую точку зрения высказывают в "Росатоме". Еще в апреле 2019 года глава "Росатома" Алексей Лихачев в интервью агентству РБК выразил мнение, что закупки Украиной топлива у американцев несут с собой "технологические и экологические риски". "Как правило, топливо жестко привязано к реакторной технологии", - заявил Лихачев, подчеркнув, что все 15 энергоблоков в Украине построены "под топливо "Росатома", а точнее - входящей в его структуры российской топливной компании ТВЭЛ.

В украинском экспертом сообществе не разделяют этих опасений. В комментарии для DW директор энергетических программ киевского Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что последнее слово относительно безопасности эксплуатации топлива Westinghouse на украинских АЭС остается за специальным органом - Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Если там дали разрешение на эксплуатацию, то безопасность гарантирована, считает он.

"ТВЭЛ видит в Westinghouse своего главного конкурента в Украине. Поэтому появление время от времени в СМИ информации об опасности, угрозе техногенной катастрофы при диверсификации топлива можно понять. Особенно интенсивно такая информация разгонялась во времена правительства Азарова (премьер-министр Украины в 2010-2014 годах - Ред.), когда Россия имела прямое влияние на руководство атомной энергетики Украины", - полагает Владимир Омельченко.

РФ готова бороться за контракты для ВВЭР-440

DW обратилась в московский офис ТВЭЛ за комментарием по состоянию сотрудничества с "Энергоатомом". Как сообщили в ТВЭЛ, у компании в данный момент есть три топливных контракта, "которые предусматривают поставки топлива на все действующие блоки украинских АЭС вплоть до конца срока их эксплуатации". При этом в ТВЭЛ подчеркнули, что "с уважением относятся к политике диверсификации поставок ЯТ, которую последовательно реализует Украина".

Как уточнила DW Наталия Шумкова, Украина покупает у ТВЭЛ топливо для ВВЭР-1000 и для ВВЭР-440, а у Westinghouse только для ВВЭР-1000. Но как стало известно в начале сентября 2019 года, украинские и американские атомщики изучают возможность закупки в будущем топлива Westinghouse и для реакторов ВВЭР-440.

В ТВЭЛ однако заявили DW, что топливная компания - единственный в мире производитель проверенного топлива для реакторов ВВЭР-440 и что другие потенциальные производители не занимаются этим топливом "по крайней мере, более 10 лет", что привело к их технологическому отставанию в этом сегменте. "Например, только топливо ТВЭЛ может работать на повышенной тепловой мощности и в длительных топливных циклах. Поэтому новым производителям для сокращения технологического отставания потребуется много лет и значительные инвестиции", - сказано в ответе топливной компании на запрос DW.

Украина изучает возможность собственного производства ЯТ

Сегодня Украина для изготовления топлива для АЭС поставляет свой природный уран в РФ. Однако, по информации из украинского "Энергоатома", Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Это предложение находится на рассмотрении у всех заинтересованных ведомств", - сообщила DW Наталья Шумкова.

Со своей стороны, российский производитель ТВЭЛ уведомил DW, что компания еще в 2010 году подтвердила свою готовность строить в Украине завод по изготовлению ЯТ по российским технологиям. Но, как сказано в сообщении компании, "в Украине поменялось отношение к проекту; для его успешной реализации нет политических предпосылок и источников финансирования. Если украинская сторона готова реанимировать проект на прежних условиях, мы готовы это предложение обстоятельно и конструктивно рассмотреть".

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