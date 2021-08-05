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Атомная подлодка "Орел" прошла датские проливы в штатном режиме и сейчас выполняет поставленные задачи, заявили источники РБК и РИА "Новости" в Минобороны РФ.
Дипломатам из ФРГ, Франции и Швеции хотели выразить недовольство реакцией их стран на отравление политика, сообщает РИА "Новости". Лаборатории в этих странах заключили, что Навальный был отравлен "Новичком".
Договор на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", заключенный с Центром Хруничева в июле, расторгнут в конце октября, сообщает РИА "Новости".
Главред портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский, прибывший в Россию в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, заявил, что готов ездить в Киев на судебные слушания по заведенному против него делу о госизмене.
Постановление об освобождении Вышинского принял Киевский апелляционный суд.
Подольский райсуд Киева рассматривает дело о государственной измене экс-руководителя информагентства РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Прокуратура зачитала половину обвинительного заключения.
На предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки.
Дело главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского передается на рассмотрение объединенной кассационной палаты Верховного суда Украины. Журналист назвал это решение "маленькой победой".
Сотрудники СБУ обыскали банковскую ячейку Кирилла Вышинского. В ней нашли пистолет, деньги и трудовой договор с МИА "Россия сегодня".
В Украине будут заблокированы сайты проектов МИА "Россия сегодня". Киев также ввел штрафные меры против российских олигархов, подпавших под санкции США.
В отношении Кирилла Вышинского заведено уголовное дело по подозрению в госизмене. Ранее в киевском офисе информагентства прошли обыски. В ОБСЕ обеспокоены этой ситуацией.
В СБУ заявили, что это связано с "раскрытием деятельности сети медиаструктур, подконтрольных России". Ранее украинские власти задержали в Киеве руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Источник РИА "Новости" заявил о причастности "Исламского государства" к звонкам с угрозами минирования по всей России.
Суд в Париже разморозил счета РИА "Новости", "Космической связи", "Госзагрансобственности" и МИА "Россия сегодня", ранее арестованные в связи с иском бывших вкладчиков ЮКОСа.
Агентство РИА "Новости" сообщает о задержании большой группы джихадистов, в основном - выходцев из Узбекистана, занимавшихся вербовкой новых боевиков для "Исламского государства".
Российские госагентства ТАСС и РИА "Новости" опубликовали в соцсетях и на своих сайтах идентичный текст "Мирная жизнь возвращается в Сирию", лишь поменяв местами абзацы.
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