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РИА "Новости"

KRONSHTADT, ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 16, 2021: The Project 949AM nuclear-powered cruise missile submarine Orel takes part in a rehearsal for the Russian Navy Day main military parade in the Gulf of Finland. The parade is scheduled for 25 July 2021 in St Petersburg and Kronshtadt. Peter Kovalev/TASS

СМИ: В Минобороны РФ опровергли данные о потерявшей ход подлодке 05.08.2021

Атомная подлодка "Орел" прошла датские проливы в штатном режиме и сейчас выполняет поставленные задачи, заявили источники РБК и РИА "Новости" в Минобороны РФ.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Дипломаты трех стран ЕС вызваны в МИД РФ из-за Навального 22.12.2020

Дипломатам из ФРГ, Франции и Швеции хотели выразить недовольство реакцией их стран на отравление политика, сообщает РИА "Новости". Лаборатории в этих странах заключили, что Навальный был отравлен "Новичком".
3118355 06/01/2017 Stand of the Federal Space Agency (Roskosmos) at the 2017 St. Petersburg International Economic Forum. Valeriy Melnikov/Sputnik Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa |

Роскосмос расторг контракт на производство ракеты "Ангара-1.2" 02.11.2019

Договор на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", заключенный с Центром Хруничева в июле, расторгнут в конце октября, сообщает РИА "Новости".
07.09.2019, Ukraine, Borispol: 6001955 07.09.2019 RIA Novosti Ukraine news portal head Kirill Vyshinsky is pictured before boarding a plane to Moscow at the Borispol International Airport, outside Kiev, Ukraine. Kiev's appellate court ruled on August 28 to release Kirill Vyshinsky on bail immediately from the courtroom. Vyshinsky has been arrested and jailed in Ukraine for over 400 days since May 2018 on suspicion of supporting the self-proclaimed Donetsk and Luhansk People's Republics and high treason. Sputnik Foto: Sputnik |

Вышинский остается в Украине подозреваемым в деле о госизмене 09.09.2019

Главред портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский, прибывший в Россию в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, заявил, что готов ездить в Киев на судебные слушания по заведенному против него делу о госизмене.
04.04.2019, Ukraine, Kiew: 5837493 04.04.2019 RIA Novosti Ukraine news portal head Kirill Vyshinsky waits in a cage in a courtroom during a court hearing in Kiev, Ukraine. Vyshinsky has been arrested and jailed in Ukraine since May 2018 on suspicion of supporting the self-proclaimed Donetsk and Luhansk People's Republics and high treason. Stringer / Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского из-под стражи 28.08.2019

Постановление об освобождении Вышинского принял Киевский апелляционный суд.
Mann mit Bart und Brillen ist Kyrylo Vyschynskyj (RIA-Novosti)

Экс-глава РИА "Новости-Украина" отверг в суде Киева обвинения в госизмене 15.04.2019

Подольский райсуд Киева рассматривает дело о государственной измене экс-руководителя информагентства РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Прокуратура зачитала половину обвинительного заключения.
MOSCOW, RUSSIA. APRIL 27, 2016. Russian Prosecutor General Yuri Chaika attends a meeting of the Russian Federation Council. +++ (C) picture-alliance/dpa/Tass/S. Fadeichev

Прокуратура РФ выявила миллиардные хищения в оборонном секторе 09.04.2019

На предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки.
May 15, 2018. - Ukraine. - Ukraine's security service investigators have issued official charges with high treason to the Editor-in-Chief of RIA Novosti Ukraine news agency Kirill Vyshinsky. SBU press service said earlier on Tuesday Kirill Vyshinsky had been detained. Somewhat later, reports spoke of searches in the Kiev office of the news agency and at the apartment of reporter Lyudmila Lysenko. In picture: journalist Kirill Vyshinsky. Photo from Kirill Vyshinsky/facebook.com | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Украине дело журналиста Вышинского рассмотрит кассационная палата ВС 20.03.2019

Дело главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского передается на рассмотрение объединенной кассационной палаты Верховного суда Украины. Журналист назвал это решение "маленькой победой".
May 15, 2018. - Ukraine. - Ukraine's security service investigators have issued official charges with high treason to the Editor-in-Chief of RIA Novosti Ukraine news agency Kirill Vyshinsky. SBU press service said earlier on Tuesday Kirill Vyshinsky had been detained. Somewhat later, reports spoke of searches in the Kiev office of the news agency and at the apartment of reporter Lyudmila Lysenko. In picture: journalist Kirill Vyshinsky. Photo from Kirill Vyshinsky/facebook.com | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

СБУ нашла у главреда РИА "Новости-Украина" пистолет и 200 тысяч долларов 07.06.2018

Сотрудники СБУ обыскали банковскую ячейку Кирилла Вышинского. В ней нашли пистолет, деньги и трудовой договор с МИА "Россия сегодня".
Titel: Maidan Dreaming Bildbeschreibung: DW Dokumentation Maidan Dreaming, Maidan Drohnen-Aufnahme Unabhängigkeitssäule Aufnahmedatum/Ort: 24.06.2016/Kiew Schlagworte: Kiew, Ukraine, Rave, Jugendkultur, Maidan © DW/ Dmytro Katkow

Украина ввела санкции против МИА "Россия сегодня" и российских олигархов 24.05.2018

В Украине будут заблокированы сайты проектов МИА "Россия сегодня". Киев также ввел штрафные меры против российских олигархов, подпавших под санкции США.

15.05.2018 A Sirius guardian and journalists at RIA Novosti Ukraine office in Kiev where the Ukrainian Security Service conducts searches. Stringer / Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

СБУ подозревает главу РИА "Новости-Украина" Вышинского в госизмене 16.05.2018

В отношении Кирилла Вышинского заведено уголовное дело по подозрению в госизмене. Ранее в киевском офисе информагентства прошли обыски. В ОБСЕ обеспокоены этой ситуацией.
Training of special units of the SBU on the proving ground near Kiev, Ukraine on 24 March 2018. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

СБУ проводит обыск в киевском офисе РИА "Новости-Украина" 15.05.2018

В СБУ заявили, что это связано с "раскрытием деятельности сети медиаструктур, подконтрольных России". Ранее украинские власти задержали в Киеве руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Interior Ministry officers patrol the city centre, with Red Square and the Kremlin wall seen in the background, in Moscow, Russia September 13, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

В России связали угрозы минирования с ИГ 14.09.2017

Источник РИА "Новости" заявил о причастности "Исламского государства" к звонкам с угрозами минирования по всей России.
A picture taken on June 20, 2016 shows sculptures at the entrance of the courthouse in Saint-Omer. / AFP / PHILIPPE HUGUEN (Photo credit should read PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images)

Французский суд снял арест с активов российских ФГУП 23.11.2016

Суд в Париже разморозил счета РИА "Новости", "Космической связи", "Госзагрансобственности" и МИА "Россия сегодня", ранее арестованные в связи с иском бывших вкладчиков ЮКОСа.
22.03.2016 ***** Police officers patrol in downtown Moscow, Russia, Tuesday, March 22, 2016. Authorities in Europe have tightened security at airports, on subways, at the borders and on city streets after deadly attacks Tuesday on the Brussels airport and its subway system. (AP Photo/ Pavel Golovkin) © picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin

СМИ: В Москве задержали 18 членов "Исламского государства" 30.03.2016

Агентство РИА "Новости" сообщает о задержании большой группы джихадистов, в основном - выходцев из Узбекистана, занимавшихся вербовкой новых боевиков для "Исламского государства".
5.2.2016 TOPSHOT - Newly-wed Syrian couple Nada Merhi,18, and Hassan Youssef,27, have their wedding pictures taken in the war ravaged city of Homs on February 5, 2016. A Syrian photographer thought of using the destruction of Homs to take pictures of newly wed couples to show that life is stronger than death. / AFP / JOSEPH EID (Photo credit should read JOSEPH EID/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/J. Eid

ТАСС и РИА "Новости" опубликовали один и тот же текст о "мирной жизни" в Сирии 24.02.2016

Российские госагентства ТАСС и РИА "Новости" опубликовали в соцсетях и на своих сайтах идентичный текст "Мирная жизнь возвращается в Сирию", лишь поменяв местами абзацы.
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