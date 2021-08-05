Вышинский остается в Украине подозреваемым в деле о госизмене

Главред портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский, прибывший в Россию в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, заявил, что готов ездить в Киев на судебные слушания по заведенному против него делу о госизмене.