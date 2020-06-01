"Репортеры без границ" шокированы атаками на журналистов при протестах в США

Правозащитная организация "Репортеры без границ" осуждает инциденты с журналистами при освещении протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Действия президента Дональда Трампа по "демонизации СМИ и созданию отчетливого образа врага" предсказуемо привели к вспышке насилия, заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr) в понедельник, 1 июня.

"Беспрецедентная жестокость, с которой как полиция, так и протестующие атаковали журналистов, является результатом этой враждебной риторики", - подчеркнул он. Полиции следует защищать от насилия освещающих протестные акции репортеров и не препятствовать их работе, напомнил правозащитник.

Не менее 68 атак на журналистов в 30 городах США

По сведениям "Репортеров без границ", за последние дни в 30 городах Соединенных Штатов было зарегистрировано не менее 68 атак на представителей СМИ в том числе с применением резиновых пуль и слезоточивого газа. Так, в Миннеаполисе 31 мая были обстреляны корреспондент Deutsche Welle Штефан Зимонс (Stefan Simons) и оператор Макс Фёрг (Max Foerg), а днем ранее от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters.

Кроме того, правоохранители неоднократно задерживали журналистов. Подобные эпизоды произошли со съемочной группой телеканала CNN, корреспондентом австралийского телеканала 9News, фотографом ежедневной газеты Las Vegas Review-Journal и фотографом-фрилансером, работавшей по заданию агентства AFP.

В ряде случаев журналисты пострадали от действий протестующих. Правозащитники отметили нападения на репортера KDKA-TV в Питтсбурге и сотрудника Fox News в Вашингтоне.

Между тем посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США после инцидента с корреспондентом РИА "Новости" Михаилом Тургиевым. Полиция распылила ему в лицо слезоточивый газ несмотря на то, что мужчина не оказывал сопротивления и продемонстрировал свою пресс-карту, объяснил посол РФ Анатолий Антонов. Дипломат потребовал провести тщательное расследование.

Протесты после трагедии в Миннеаполисе

Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут давил ему коленом на горло. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Все четверо полицейских уволены. Главный фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, в отношении трех других следственные действия продолжаются.

Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала массовые протесты в стране. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США введен комендантский час, а для подавления беспорядков задействованы солдаты Национальной гвардии.

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